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Семина могут дисквалифицировать на три матча

27 апреля 2017, 13:59
16

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС может дисквалифицировать на три матча главного тренера «Локомотива» Юрия Семина. Специалист во встрече с ЦСКА (0:4) покидал техническую зону, за что ранее уже получал штраф. Повторное нарушение данного пункта грозит уже дисквалификацией.

«По матчу ЦСКА – «Локомотив» болельщики первой команды использовали пиротехнические изделия, скандировали ненормативную лексику, а также главный тренер Виктор Гончаренко выходил за пределы технической зоны без разрешения судьи. У «Локомотива» главный тренер Семин также выходил за пределы технической зоны без разрешения судьи», – заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (16)
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Arsenal Tula LDPR
1493292404
Палыч красава
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piligrim1986
1493293727
не трогайте вы Палыча, он невиновник
Ответить
Чеба
1493294125
Петушки, не трогайте ПАЛЫЧА с его петушком!
Ответить
zagrizlik
1493295185
Полный бред. За такое и штрафовать много, если он по полю не бегал за судьёй.
Ответить
elizaveta-285
1493295781
Не обижайте, Палыча! Поимейте совесть!!!
Ответить
sergun-kuk
1493296334
Руки прочь от Юрия Палыча! Нашли кого обижать!!! Некоторые тренеры по полю бегают - а судьи не замечают
Ответить
srg38
1493297229
Отстаньте от него, итак 0-4. Хотите добить старичка?
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Чеба
1493297683
Не сметь трогать Палыча! Лучше вместе накинемся на Луческу))))
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ПФК ЦСКА Моscow
1493299096
бредовое правило, нужно просто штраф увеличивать за повторное нарушение
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Алекc
1493305005
ну уж за это точно не нужно дисквалифицировать. штраф и всё.
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