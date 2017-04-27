Семина могут дисквалифицировать на три матча

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС может дисквалифицировать на три матча главного тренера «Локомотива» Юрия Семина. Специалист во встрече с ЦСКА (0:4) покидал техническую зону, за что ранее уже получал штраф. Повторное нарушение данного пункта грозит уже дисквалификацией.

«По матчу ЦСКА – «Локомотив» болельщики первой команды использовали пиротехнические изделия, скандировали ненормативную лексику, а также главный тренер Виктор Гончаренко выходил за пределы технической зоны без разрешения судьи. У «Локомотива» главный тренер Семин также выходил за пределы технической зоны без разрешения судьи», – заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.