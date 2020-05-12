Тихонов – о возможном увольнении Семина: «Я в недоумении. Видимо, у руководства есть с ним проблемы»

Экс-игрок «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о возможной смене главного тренера «Локомотива». Ранее совет директоров московского клуба принял решение не продлевать контракт с Юрием Семиным.

«Ситуация вызывает не только у меня недоумение. Его любят болельщики, и он очень уважаем всеми футболистами и тренерами. Идут какие-то подводные течения в самом „Локомотиве“, возможно, его „я“ кому-то не нравится. В руководстве есть определeнные проблемы с ним. Еще несколько лет назад его хотели выпроводить, а сейчас опять появился такой момент. У Юрия Павловича есть результат, я не знаю, почему его хотят выгнать. Я против этого!

Юрий Павлович — очень приятный человек, он себя даже на флеш-интервью хорошо и приятно ведет. На него приятно смотреть. Семин — индивидуальность и личность, такие люди добавляют эмоций нашему чемпионату. Пускай он кричит на всех, пускай его штрафуют, но это эмоции нашей игры.

Романцев просто сидел и курил, потому что он знал, что его футболисты знают, что делать на поле. Он в перерыве нам давал еще несколько установок, и все. Он во время пауз мог кому-то что-то подсказать, но по бровке он никогда не прыгал», – сказал Тихонов.