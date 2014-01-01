Тихонов – о возможном увольнении Семина: «Я в недоумении. Видимо, у руководства есть с ним проблемы»

Семин - человек. Человечный. Эмоциональный. Из 80-х 90-х. Как думает, так и говорит. Сейчас у руля люди другие, у которых деньги на первом месте, футбол на втором. И этим другим такие мамонты из прошлого, как Юрий Палыч поперек горла стоят. Мешают бизнесу. Потому и выпроваживают его.
Экс-игрок «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о возможной смене главного тренера «Локомотива». Ранее совет директоров московского клуба принял решение не продлевать контракт с Юрием Семиным.
«Ситуация вызывает не только у меня недоумение. Его любят болельщики, и он очень уважаем всеми футболистами и тренерами. Идут какие-то подводные течения в самом „Локомотиве“, возможно, его „я“ кому-то не нравится. В руководстве есть определeнные проблемы с ним. Еще несколько лет назад его хотели выпроводить, а сейчас опять появился такой момент. У Юрия Павловича есть результат, я не знаю, почему его хотят выгнать. Я против этого!
Юрий Павлович — очень приятный человек, он себя даже на флеш-интервью хорошо и приятно ведет. На него приятно смотреть. Семин — индивидуальность и личность, такие люди добавляют эмоций нашему чемпионату. Пускай он кричит на всех, пускай его штрафуют, но это эмоции нашей игры.
Романцев просто сидел и курил, потому что он знал, что его футболисты знают, что делать на поле. Он в перерыве нам давал еще несколько установок, и все. Он во время пауз мог кому-то что-то подсказать, но по бровке он никогда не прыгал», – сказал Тихонов.
- Контракт Семина с «Локомотивом» истекает 31 мая.
- По итогам 22 туров столичная команда занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.
- В понедельник Семину исполнилось 73 года.