Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    2 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?

    Тихонов – о возможном увольнении Семина: «Я в недоумении. Видимо, у руководства есть с ним проблемы»

    Экс-игрок «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о возможной смене главного тренера «Локомотива». Ранее совет директоров московского клуба принял решение не продлевать контракт с Юрием Семиным.

    «Ситуация вызывает не только у меня недоумение. Его любят болельщики, и он очень уважаем всеми футболистами и тренерами. Идут какие-то подводные течения в самом „Локомотиве“, возможно, его „я“ кому-то не нравится. В руководстве есть определeнные проблемы с ним. Еще несколько лет назад его хотели выпроводить, а сейчас опять появился такой момент. У Юрия Павловича есть результат, я не знаю, почему его хотят выгнать. Я против этого!

    Юрий Павлович — очень приятный человек, он себя даже на флеш-интервью хорошо и приятно ведет. На него приятно смотреть. Семин — индивидуальность и личность, такие люди добавляют эмоций нашему чемпионату. Пускай он кричит на всех, пускай его штрафуют, но это эмоции нашей игры.

    Романцев просто сидел и курил, потому что он знал, что его футболисты знают, что делать на поле. Он в перерыве нам давал еще несколько установок, и все. Он во время пауз мог кому-то что-то подсказать, но по бровке он никогда не прыгал», – сказал Тихонов.

    • Контракт Семина с «Локомотивом» истекает 31 мая.
    • По итогам 22 туров столичная команда занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.
    • В понедельник Семину исполнилось 73 года.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:22
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +985

      Cleaner 14 минут назад

      Семин - человек. Человечный. Эмоциональный. Из 80-х 90-х. Как думает, так и говорит. Сейчас у руля люди другие, у которых деньги на первом месте, футбол на втором. И этим другим такие мамонты из прошлого, как Юрий Палыч поперек горла стоят. Мешают бизнесу. Потому и выпроваживают его.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16587

      DOCTOR PENALTY 25 минут назад

      Все в недоумении, кроме недоумков Геркуса и Кикнадзе. *****

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98837
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76620
    #5
    insider_retro
    66025
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru