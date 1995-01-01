Семин: «Уход Кварацхелии – большая неожиданность. У меня слезы потекли»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от ухода полузащитника Хвичи Кварацхелии.

«Для нас уход Кварацхелии – большая неожиданность. Я был уверен, что мы подпишем полноценный контракт. Он суперталантливый парень.

За эти полгода, что он с нами провел, мы много работали, много труда вложили в его развитие. Из-за его ухода у меня слезы потекли», – сказал Семин.