Семин: «Уход Кварацхелии – большая неожиданность. У меня слезы потекли»

да ничего хорошего не выйдет с этим руководством
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от ухода полузащитника Хвичи Кварацхелии.
«Для нас уход Кварацхелии – большая неожиданность. Я был уверен, что мы подпишем полноценный контракт. Он суперталантливый парень.
За эти полгода, что он с нами провел, мы много работали, много труда вложили в его развитие. Из-за его ухода у меня слезы потекли», – сказал Семин.
- «Локомотив» арендовал 18-летнего грузина на вторую половину прошлого сезона у «Рустави».
- В семи матчах Премьер-лиги игрок забил один гол.