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    Семин: «Уход Кварацхелии – большая неожиданность. У меня слезы потекли»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от ухода полузащитника Хвичи Кварацхелии.

    «Для нас уход Кварацхелии – большая неожиданность. Я был уверен, что мы подпишем полноценный контракт. Он суперталантливый парень.

    За эти полгода, что он с нами провел, мы много работали, много труда вложили в его развитие. Из-за его ухода у меня слезы потекли», – сказал Семин.

    • «Локомотив» арендовал 18-летнего грузина на вторую половину прошлого сезона у «Рустави».
    • В семи матчах Премьер-лиги игрок забил один гол.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +82

      Artemka444 51 минуту назад

      да ничего хорошего не выйдет с этим руководством

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13217

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Это перевод на грузинский, или перевод с грузинского???... Или Палычу приснилось???...

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