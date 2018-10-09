Семин: «Российский футбол – это не Кокорин и Мамаев. Они предали свою профессию»

Правильно Палыч.
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал ситуацию с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, на которых завели уголовное дело за избиения.
«Российский футбол – это Акинфеев, Черчесов, Березуцкие, а не Кокорин и Мамаев.
Футбол – это уважение к профессии, Сборная, показывающая пример всей стране, повседневная работа, соблюдение режима, ответственность перед болельщиками. Это также ответственность футболистов перед родителями, своими семьями и детьми.
Они предали свою профессию», – написано в официальном инстаграм-профиле Семина.
Вчера, 8-го октября, футболисты «Зенита» и «Краснодара» избили чиновников Минпромторга и ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ», а также водителя ведущей «Первого канала». Больше подробностей – в материалах «Бомбардира».
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