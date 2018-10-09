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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Семин: «Российский футбол – это не Кокорин и Мамаев. Они предали свою профессию»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал ситуацию с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, на которых завели уголовное дело за избиения.

    «Российский футбол – это Акинфеев, Черчесов, Березуцкие, а не Кокорин и Мамаев.

    Футбол – это уважение к профессии, Сборная, показывающая пример всей стране, повседневная работа, соблюдение режима, ответственность перед болельщиками. Это также ответственность футболистов перед родителями, своими семьями и детьми.

    Они предали свою профессию», – написано в официальном инстаграм-профиле Семина.

    Вчера, 8-го октября, футболисты «Зенита» и «Краснодара» избили чиновников Минпромторга и ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ», а также водителя ведущей «Первого канала». Больше подробностей – в материалах «Бомбардира».

    «Они были пьяные. Как еще объяснить эту выходку?». Россия обсуждает Кокорина и Мамаева

    Год Кокорина и Мамаева. Что с ними будет дальше

    История Кокорина – трагедия для всех нас

    Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву

    Источник: Instagram

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    09.10.2018 23:32
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 18:20

      Правильно Палыч.

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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 10 октября 2018, 13:40

      Если наша общественность начнет и это оправдывать, то уже можно говорить об обыдлении в крайней стадии

      1
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 10 октября 2018, 13:27

      Семин пишет в Инстаграм? АХА, я так и поверил!)

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 10 октября 2018, 09:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Во как впряглись представители проигравших клупов. "Нам это выгодно, засудите их!" - читается между строк.

      -9
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      Рейтинг: +215

      iuda 10 октября 2018, 08:22

      Скоро всё утихнет и эта сладкая парочка снова будет в шоколаде

      1
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      Рейтинг: +163

      Nimnul 10 октября 2018, 08:01

      Ребята,в Харькове УЖЕ ПОЧТИ ГОД "ведётся следствие" над тварью,которая будучи под наркотой убила на " Лексусе" ШЕСТЬ!!! молодых ребят.и НИ Х...Я!!! И вот теперь ****,проводившая её медобследование и установившая наличие наркоты в ней "сбежала на неподконтрольную Украине территорию"))))) И все! И эта шваль ещё и выйдет из зала суда невиновной.Вы что думаете в России иначе?

      2
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      Рейтинг: +4900

      neveldomha > Nimnul 10 октября 2018, 09:26

      Бывший футболист Динамо Санкт-Петербург, воспитанник футбольной школы московского «Спартака», Александр Ильин, который в сентябре 2015 года устроил ДТП с двумя погибшими, был признан судом виновным по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее смерть двух и более лиц) и отправлен в колонию общего режима на пять лет и девять месяцев. Где по настоящее время и находиться. Иначе в России.

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      Рейтинг: +67523

      portero > neveldomha 10 октября 2018, 17:02

      просто в динамо денег мало платили , не хватило всем нужным людям заплатить.
      здесь у ребят денег пока много, поэтому будут не спеша опустошать их карманы, за условняк.

      4
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      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak 10 октября 2018, 07:27

      Деньги наверно прибавляют силы,
      Они просто дебилы.

      3
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      Рейтинг: +4039

      Kollljan 10 октября 2018, 06:54

      Следствие еще не закончено, но все кому не лень уже сделали из Кокорина и Мамаева виноватых. Но причины инцидента умалчиваются. Почему-то.

      0
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      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy > Kollljan 10 октября 2018, 07:01

      А какие тут причины? Двое зазнавшихся пьяных ублюдка, решили что им все можно, вот и все причины

      10
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      Рейтинг: +1163

      SaveAS > Kollljan 10 октября 2018, 07:03

      Причина не важна, есть 2 видео, где они дерутся, водителя вообще толпой херачили. По нашим заком, не важно, что тебе кто сказал ( обозвал ) если ты начал драку, то ты виноват

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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik > Kollljan 10 октября 2018, 10:12

      Ты видео посмотри и не надо ни какого следствия! Дебилы они и в Африке дебилы! Два отморозка!

      8
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > Kollljan 10 октября 2018, 10:16

      Два отморозка отбуцали несколько человек, причем в разных местах. Есть видео. Причины тебе зачем?

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      Рейтинг: +4039

      Kollljan > Антибиотик 10 октября 2018, 17:55

      Цитата. "Просто так кирпич ни с того ни с сего на голову не свалится"
      (М.Булгаков)
      Причина очень важна. И совпадений странных дохрена. Прав Вася Уткин - это подстава чистейшая.

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      Рейтинг: +52

      dima_s_urala > Kollljan 11 октября 2018, 19:11

      Я, честно говоря, тоже думаю, что они тут не при чём, чистой воды подстава...ахаха)...PS: хоть для кого-то, в этой жизни, мнение васи авторитетно

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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 10 октября 2018, 06:40

      Наверняка, всё это не впервые, только в этот раз министр попался.

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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > Ще Гевара 10 октября 2018, 10:18

      Однозначно, сам об этом хотел написать.

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      Рейтинг: +2611

      АЛЕКС 58 10 октября 2018, 06:22

      На зону голубков!

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      Рейтинг: +67523

      portero > АЛЕКС 58 10 октября 2018, 17:04

      90% условняк будет, денег с них все поимеют, а если платить не будут, то сядут.

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