Бышовец назвал Семина лучшим тренером 2017 года

Советский и российский тренер Анатолий Бышовец выразил свою точку зрения по вопросу, кто же является лучшим тренером в России по итогам года. Таковым специалист назвал Юрия Семина.

«Лучший — это тот, кто идет на первом месте, то есть Юрий Семин. Занимаемое командой место — критерий достаточно объективный, поэтому ответ здесь исчерпывающий.

Роберто Манчини испытывает определeнные проблемы с построением новой команды: ему нужно найти баланс и совместимость отечественных игроков и легионеров», – сказал эксперт.

Последний раз Бышовец имел тренерскую практику в 2009 году.