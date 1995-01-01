Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    2 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    3 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу

    Семин: «У «Зенита» сейчас сильнейший состав в РПЛ. У Семака есть маневр для выбора»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча с «Зенитом».

    — Можно считать, что в этом плане «Локомотиву» не повезло? Начинать весну против лидера чемпионата, да еще на его поле, не лучший вариант.

    — Таков календарь. И какой это вариант — лучший или нет, узнаем в субботу. Пока могу сказать, что и зимой «Зенит» не сбавляет обороты, набранные прошлой осенью. По крайней мере, в контрольной встрече с ЦСКА, которую мы смотрели по телевизору, а потом разбирали.

    У питерцев просматривалась организованность, хорошее взаимодействие в линиях, умение перестраиваться. Не случайно, проигрывая в два мяча, команда Семака не только сумела переломить ход встречи, но и победить. И мы почерпнули много полезного из увиденного.

    — Не вспоминали свою победу в Питере в чемпионском сезоне?

    — Вспоминали. Такие матчи настроение поднимают.

    — За счет чего тогда удалось одолеть «Зенит»?

    — Сработал ряд факторов: высочайшая мотивация, стопроцентное выполнение плана и точность в завершении атак. Ну и, конечно, сыграло роль то, что оказались в строю Фарфан и братья Миранчук, которых было не остановить.

    — Согласны с теми, кто считает, что у «Зенита» сейчас сильнейший состав в РПЛ?

    — Конечно. Команда ровно укомплектована качественными исполнителями. Значит, у Семака есть маневр для выбора, – сказал Семин.

    • «Локомотив» сейчас в РПЛ идет пятым.
    • «Зенит» примет московскую команду 29 февраля.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:21
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3659

      порт 19 минут назад

      Без напов, Локо встанет всей командой в защите, и будет надеяться на , "ну мало ли"

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8400

      parevg > порт 3 минуты назад

      Лет несколько назад, была подобная проблема с нападающими, шПалыч защитника Родолфо поставил в нападение, и ничего, он справился, даже забивал...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1156

      Hektor 84 25 минут назад

      Только Семак как тренер пока никакой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37527

      portero 28 минут назад

      Семак не совсем рулит в команде, пока там странная ситуёвина. Будем смотреть, Зениту удачи!!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1296

      Литейный4 44 минуты назад

      Надо с гудками по взрослому сыграть Зениту. По чемпионски. Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8400

      parevg 45 минут назад

      Да, так и есть...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +85

      Узб@гоеный 49 минут назад

      Зениту в этом сезоне нет равных. Зенит чемпион.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1737

      giluxa1963 54 минуты назад

      Палыч самый адекватный тренер

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77172
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74786
    #5
    insider_retro
    66022
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru