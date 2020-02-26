Семин: «У «Зенита» сейчас сильнейший состав в РПЛ. У Семака есть маневр для выбора»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча с «Зенитом».

— Можно считать, что в этом плане «Локомотиву» не повезло? Начинать весну против лидера чемпионата, да еще на его поле, не лучший вариант.

— Таков календарь. И какой это вариант — лучший или нет, узнаем в субботу. Пока могу сказать, что и зимой «Зенит» не сбавляет обороты, набранные прошлой осенью. По крайней мере, в контрольной встрече с ЦСКА, которую мы смотрели по телевизору, а потом разбирали.

У питерцев просматривалась организованность, хорошее взаимодействие в линиях, умение перестраиваться. Не случайно, проигрывая в два мяча, команда Семака не только сумела переломить ход встречи, но и победить. И мы почерпнули много полезного из увиденного.

— Не вспоминали свою победу в Питере в чемпионском сезоне?

— Вспоминали. Такие матчи настроение поднимают.

— За счет чего тогда удалось одолеть «Зенит»?

— Сработал ряд факторов: высочайшая мотивация, стопроцентное выполнение плана и точность в завершении атак. Ну и, конечно, сыграло роль то, что оказались в строю Фарфан и братья Миранчук, которых было не остановить.

— Согласны с теми, кто считает, что у «Зенита» сейчас сильнейший состав в РПЛ?

— Конечно. Команда ровно укомплектована качественными исполнителями. Значит, у Семака есть маневр для выбора, – сказал Семин.