Семин: «Просим приемлемых условий для проведения матчей. Нормальные поля, нормальные стадионы – все нормальное!»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин раскритиковал условия, в которых проходят некоторые матчи РФПЛ.

Отметим, что матч 17-го тура Премьер-лиги между «СКА-Хабаровском» и ЦСКА (2:4) прошел при 17 градусах мороза.

– Вы считаете, что лучше переносить матчи в более теплые места?

– Да не в теплые места, а предоставить командам нормальные условия для игры в футбол! Нормальные поля, нормальные стадионы – все нормальное! Тогда будет настоящая профессиональная лига. Мы же не требуем, чтобы повсюду были такие арены, как наш «Локомотив» – с отличным полем круглый год, как «Спартак».

Просим просто приемлемых условий для проведения матчей. А то есть некоторые руководители, которые сидят в теплых ложах и говорят: «Ничего страшного, можно играть в минус 15 градусов – за это футболисты получают деньги». Футболисты получают деньги, чтобы играть в хороших условиях и на хороших полях. И совершенно правильно выступили профсоюзы игроков на эту тему.