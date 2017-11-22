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  • Семин: «Просим приемлемых условий для проведения матчей. Нормальные поля, нормальные стадионы – все нормальное!»

Семин: «Просим приемлемых условий для проведения матчей. Нормальные поля, нормальные стадионы – все нормальное!»

22 ноября 2017, 19:39
9

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин раскритиковал условия, в которых проходят некоторые матчи РФПЛ.

Отметим, что матч 17-го тура Премьер-лиги между «СКА-Хабаровском» и ЦСКА (2:4) прошел при 17 градусах мороза.

– Вы считаете, что лучше переносить матчи в более теплые места?

– Да не в теплые места, а предоставить командам нормальные условия для игры в футбол! Нормальные поля, нормальные стадионы – все нормальное! Тогда будет настоящая профессиональная лига. Мы же не требуем, чтобы повсюду были такие арены, как наш «Локомотив» – с отличным полем круглый год, как «Спартак».

Просим просто приемлемых условий для проведения матчей. А то есть некоторые руководители, которые сидят в теплых ложах и говорят: «Ничего страшного, можно играть в минус 15 градусов – за это футболисты получают деньги». Футболисты получают деньги, чтобы играть в хороших условиях и на хороших полях. И совершенно правильно выступили профсоюзы игроков на эту тему.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (9)
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Князев
1511369415
Да мы морозоустойчивые люди, но мы хотим видеть красивую игру от которой мы получаем удовольствие. В морозные дни на пустом месте получаем травмы. Нам это надо???
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Dimka_Foxy
1511371221
Неужели так боится потерять первое место. Выйдите и докажите что достойны его! Нытья развели как будто -40, обе команды в одинаковых условиях.
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Тазит
1511371460
Раньше надо было думать... кругами меняться...
Ответить
Obojaemiy
1511377785
Хватит стонать позорники лохомотивщики!
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Par Mezan
1511379213
...Может Газпром и иже с ними помогут - крытые стадионы с обогревом в проблемных климаксических зонах построят ( в СПб таки смогли ?..), или может китайцев попросить подземные стадионы проработать и сделать, впервые в Мире и в России!..- совместный перспективный проект! Или сыграть чемпионат РФ на Андроидах - всё под контролем и никуда ездить не надо.... ХА!? Думать надо...
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