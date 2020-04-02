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  • Геркус: «Кикнадзе предлагал три кандидатуры на замену Семину»

Геркус: «Кикнадзе предлагал три кандидатуры на замену Семину»

2 апреля 2020, 12:17
10

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал, как в 2017 году нынешний гендиректор московского клуба Василий Кикнадзе предлагал заменить Юрия Семина, рекомендовав трех кандидатов на пост главного тренера.

– Как у вас складывались отношения с Кикнадзе, когда вы руководили клубом?

– Весьма конструктивно. Он задавал вопросы на совете директоров и занимал активную позицию. Советовал, интересовался. Входил в трансферный комитет, оценивал наши решения, предлагал свои — и по игрокам, и по тренерам.

– По тренерам – это в какой момент?

– Например, в 2017 году. Предлагал кандидатуры.

– Какие?

– Это действительно важно? Вы, конечно, любите горячий контент. Вам доказательства же нужны. Могу показать. По тренерам: Рейнальдо Руэда, Армин Фе и Крис Коулмэн.

– А вы узнавали, что это за тренеры?

– Да, я отдал список спортивному директору. Он сказал, что не совсем подходящие люди. Лишь Фе вроде ничего. Это же не секрет, что мы обсуждали позицию тренера. Я решил оставить Семина. Это была моя прерогатива как президента.

– Вы хотите сказать, что на советах директоров не просили убрать Семина?

– Я два года осознанно молчал, пока все твердили неправду. Мы обсуждали кандидатуру тренера летом 2017 года. На совете директоров. Высказывали мнения. У всех они были были разные: снять, оставить, оставить до зимы, примерно 50 на 50, но итоговое решение было за мной. Чья там подпись под контрактом? Моя. Тренера снимает и назначает президент/гендир. У совета директоров совещательный голос. Они дают рекомендацию. По новому уставу согласуют. Но назначает всe равно гендир. Кто бы что потом ни рассказывал.

  • Геркус занимал пост гендиректора «Локомотива» с лета 2016-го по декабрь 2018-го года.
  • При нем «Локомотив» стал чемпионом России и обладателем Кубка страны.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Геркус Илья
Комментарии (10)
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DOCTOR PENALTY
1585820172
По интриганству Геркус в РПЛ вне конкуренции.
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Рубинище
1585821540
Ноу неймы все кандидаты какие-то.
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raritet
1585827607
в том вся проблема российского футбола - люди, по образованию, лингвисты рулят спортом? Да если ты вырос из штанов переводчика, или даже редактора какого-то журнала, телевизионного канала - это вовсе не повод ломать жизнь Шпалычу, человеку отдавшему футболу всю свою жизнь , без остатка. Это , по человечески , понять можно. Если оставляем Семина, то нет покупки нового тренера, нет возможности в мутной агентской водице поймать жирненькую рыбку. А это сразу же читается, как только озвучили имена 3 " тренеров"...
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RJM555
1585831530
Что пристали к Палычу тащит команду сегодня пусть работает а этих ворягов в локо много было и кто что сделал.....
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Mister_Tomsk
1585833287
Ну если тогда п идарас грузин имел зуб на Палыча, то теперь точно спишет его, епаный мудак
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Hektor 84
1585905829
А кандидатов на замену кикнадзе предлагали? Эти грузины хитрожопые, вечно воду мутят.
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