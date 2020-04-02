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    Геркус: «Кикнадзе предлагал три кандидатуры на замену Семину»

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал, как в 2017 году нынешний гендиректор московского клуба Василий Кикнадзе предлагал заменить Юрия Семина, рекомендовав трех кандидатов на пост главного тренера.

    – Как у вас складывались отношения с Кикнадзе, когда вы руководили клубом?

    – Весьма конструктивно. Он задавал вопросы на совете директоров и занимал активную позицию. Советовал, интересовался. Входил в трансферный комитет, оценивал наши решения, предлагал свои — и по игрокам, и по тренерам.

    – По тренерам – это в какой момент?

    – Например, в 2017 году. Предлагал кандидатуры.

    – Какие?

    – Это действительно важно? Вы, конечно, любите горячий контент. Вам доказательства же нужны. Могу показать. По тренерам: Рейнальдо Руэда, Армин Фе и Крис Коулмэн.

    – А вы узнавали, что это за тренеры?

    – Да, я отдал список спортивному директору. Он сказал, что не совсем подходящие люди. Лишь Фе вроде ничего. Это же не секрет, что мы обсуждали позицию тренера. Я решил оставить Семина. Это была моя прерогатива как президента.

    – Вы хотите сказать, что на советах директоров не просили убрать Семина?

    – Я два года осознанно молчал, пока все твердили неправду. Мы обсуждали кандидатуру тренера летом 2017 года. На совете директоров. Высказывали мнения. У всех они были были разные: снять, оставить, оставить до зимы, примерно 50 на 50, но итоговое решение было за мной. Чья там подпись под контрактом? Моя. Тренера снимает и назначает президент/гендир. У совета директоров совещательный голос. Они дают рекомендацию. По новому уставу согласуют. Но назначает всe равно гендир. Кто бы что потом ни рассказывал.

    • Геркус занимал пост гендиректора «Локомотива» с лета 2016-го по декабрь 2018-го года.
    • При нем «Локомотив» стал чемпионом России и обладателем Кубка страны.

    Источник: «Чемпионат»

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    02.04.2020 12:17
    Комментарии11
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      Рейтинг: +3175

      Alekxei Z. 6 часов назад

      Походу кому -то очень хочеться развалить Локо.
      Каждый день всбросы .

      0
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      Рейтинг: +1

      shitovmikhailgve 7 часов назад


      Карантин, самоизоляция и не чем себя занять? Прокачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая (исходя из личного опыта), это революция в спорте. вот сами почитайте ------- http://chilp.it/393da40

      -1
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      Рейтинг: +1447

      Mister_Tomsk 8 часов назад

      Ну если тогда п идарас грузин имел зуб на Палыча, то теперь точно спишет его, епаный мудак

      1
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      Рейтинг: +324

      RJM555 8 часов назад

      Что пристали к Палычу тащит команду сегодня пусть работает а этих ворягов в локо много было и кто что сделал.....

      2
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      Рейтинг: +2339

      raritet 10 часов назад

      в том вся проблема российского футбола - люди, по образованию, лингвисты рулят спортом? Да если ты вырос из штанов переводчика, или даже редактора какого-то журнала, телевизионного канала - это вовсе не повод ломать жизнь Шпалычу, человеку отдавшему футболу всю свою жизнь , без остатка. Это , по человечески , понять можно. Если оставляем Семина, то нет покупки нового тренера, нет возможности в мутной агентской водице поймать жирненькую рыбку. А это сразу же читается, как только озвучили имена 3 " тренеров"...

      3
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      Рейтинг: +8894

      parevg 11 часов назад

      Я бы поискал трех кандидатов на замену Кикнадзе.

      3
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      Рейтинг: +3782

      Рубинище 11 часов назад

      Ноу неймы все кандидаты какие-то.

      1
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      Рейтинг: +8894

      parevg > Рубинище 10 часов назад

      Ну так грызуну и нужен тренер - марионетка. Который не будет иметь своего мнения,и как шПалыч не будет отстаивать свои позиции как в видении игры, так и в формировании команды.

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      Рейтинг: +3782

      Рубинище > parevg 10 часов назад

      Значит заменят Сёмина. Геркуса больше нет, заступится не кому будет

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      Рейтинг: +16042

      DOCTOR PENALTY 12 часов назад

      По интриганству Геркус в РПЛ вне конкуренции.

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      Рейтинг: +3443

      BarStep > DOCTOR PENALTY 9 часов назад

      Нее, система Спартака Мск - круче!.. До сих пор не пойму за какой хрен выгнали Карреру и разогнали чемпионский состав команды.. А до этого Аленичева, Карпина и т.д.

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