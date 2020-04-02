Геркус: «Кикнадзе предлагал три кандидатуры на замену Семину»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал, как в 2017 году нынешний гендиректор московского клуба Василий Кикнадзе предлагал заменить Юрия Семина, рекомендовав трех кандидатов на пост главного тренера.

– Как у вас складывались отношения с Кикнадзе, когда вы руководили клубом?

– Весьма конструктивно. Он задавал вопросы на совете директоров и занимал активную позицию. Советовал, интересовался. Входил в трансферный комитет, оценивал наши решения, предлагал свои — и по игрокам, и по тренерам.

– По тренерам – это в какой момент?

– Например, в 2017 году. Предлагал кандидатуры.

– Какие?

– Это действительно важно? Вы, конечно, любите горячий контент. Вам доказательства же нужны. Могу показать. По тренерам: Рейнальдо Руэда, Армин Фе и Крис Коулмэн.

– А вы узнавали, что это за тренеры?

– Да, я отдал список спортивному директору. Он сказал, что не совсем подходящие люди. Лишь Фе вроде ничего. Это же не секрет, что мы обсуждали позицию тренера. Я решил оставить Семина. Это была моя прерогатива как президента.

– Вы хотите сказать, что на советах директоров не просили убрать Семина?

– Я два года осознанно молчал, пока все твердили неправду. Мы обсуждали кандидатуру тренера летом 2017 года. На совете директоров. Высказывали мнения. У всех они были были разные: снять, оставить, оставить до зимы, примерно 50 на 50, но итоговое решение было за мной. Чья там подпись под контрактом? Моя. Тренера снимает и назначает президент/гендир. У совета директоров совещательный голос. Они дают рекомендацию. По новому уставу согласуют. Но назначает всe равно гендир. Кто бы что потом ни рассказывал.