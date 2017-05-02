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    Семин – рекордсмен по количеству побед в Кубке России среди тренеров, «Локомотив» сыграет в Лиге Европы и Суперкубе страны

    «Локомотив» в седьмой раз завоевал Кубок России. В решающем матче на стадионе «Фишт» в Сочи железнодорожники обыграли «Урал» со счетом 2:0.

    Главный тренер московского клуба Юрий Семин завоевал свой пятый Кубок страны. Ранее россиянин завоевывал трофей с «Локомотивом» в сезонах 1995/96, -96/97, -99/00 и -00/01. Показатель является ведущим среди тренеров, участвовавших в соревновании.

    Победой «Локомотив» обеспечил себе участие в групповом этапе Лиги Европы на следующий сезон.

    Столичный клуб также примет участие в Суперкубке России. В межсезонье красно-зеленые сыграют против чемпиона РФПЛ-2017.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.05.2017 22:27
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +264

      McDuff 3 мая 2017, 12:10

      почему в суперкубе, а не в суперквадрате?)

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 3 мая 2017, 09:22

      в "Суперкубе страны" )))) спешили запостить иль и так сойдет?

      0
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      Рейтинг: +1580

      srg38 2 мая 2017, 23:13

      в суперкубке со Спартаком играть будем)

      1
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 2 мая 2017, 22:46

      Локо-Кубок-Сёмин. История. Такого ни у кого не будет.

      1
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      Рейтинг: +168

      DQ1 2 мая 2017, 22:39

      Урал тоже хорошо смотрелся, сил не хватило и опыта скорее всего. Но на локо я денег поднял, респект :D

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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 2 мая 2017, 22:36

      Паравозам респект!!! Удачи в ЛЕ

      1
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      Рейтинг: +4024

      raritet 2 мая 2017, 22:35

      Ай да Семин, ай да молодца! Называется Кубковый привет госпоже Смородской!

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