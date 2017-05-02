Семин – рекордсмен по количеству побед в Кубке России среди тренеров, «Локомотив» сыграет в Лиге Европы и Суперкубе страны

«Локомотив» в седьмой раз завоевал Кубок России. В решающем матче на стадионе «Фишт» в Сочи железнодорожники обыграли «Урал» со счетом 2:0.

Главный тренер московского клуба Юрий Семин завоевал свой пятый Кубок страны. Ранее россиянин завоевывал трофей с «Локомотивом» в сезонах 1995/96, -96/97, -99/00 и -00/01. Показатель является ведущим среди тренеров, участвовавших в соревновании.

Победой «Локомотив» обеспечил себе участие в групповом этапе Лиги Европы на следующий сезон.

Столичный клуб также примет участие в Суперкубке России. В межсезонье красно-зеленые сыграют против чемпиона РФПЛ-2017.