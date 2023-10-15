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    • Семин назвал лучших тренеров РПЛ после 11 туров чемпионата России

    Семин назвал лучших тренеров РПЛ после 11 туров чемпионата России

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сeмин назвал лучшего тренера после первых 11 туров РПЛ.

    «Лучший тренер этой части сезона – тот, чья команда идет на первом месте. На втором месте идет Осинькин. Их команды к этому моменту готовы лучше всех: в физическим плане, тактическом, в плане психологии. Первое место «Краснодара» и беспроигрышная серия – результат работы всего клуба, в том числе и тренера. Работа всех подразделений в комплексе дает результат.

    Ивич смог объединить всех, донес свои идеи. Самое главное – он сумел убедить игроков, что они могут многого достичь. У Осинькина свое видение игры, и он хорошо подбирает футболистов, которые ему подходят», – заявил Семин.

    • После 11 туров РПЛ «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 27 очками. Вторыми идут «Крылья Советов» с 21 очком.
    • Семин находится без работы с 2021 года после ухода с поста главного тренера «Ростова».

    Источник: Metaratings.ru

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