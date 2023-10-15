Семин назвал лучших тренеров РПЛ после 11 туров чемпионата России

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сeмин назвал лучшего тренера после первых 11 туров РПЛ.

«Лучший тренер этой части сезона – тот, чья команда идет на первом месте. На втором месте идет Осинькин. Их команды к этому моменту готовы лучше всех: в физическим плане, тактическом, в плане психологии. Первое место «Краснодара» и беспроигрышная серия – результат работы всего клуба, в том числе и тренера. Работа всех подразделений в комплексе дает результат.

Ивич смог объединить всех, донес свои идеи. Самое главное – он сумел убедить игроков, что они могут многого достичь. У Осинькина свое видение игры, и он хорошо подбирает футболистов, которые ему подходят», – заявил Семин.