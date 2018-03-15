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    В телеграме сообщили, что Ари не сыграет с «Атлетико» из-за конфликта с Семиным

    Телеграм-канал «Мутко против» опубликовал стартовый состав «Локомотива» на матч с «Атлетико» в 1/8 финала Лиги Европы.

    «Локомотив»: Коченков, Рыбус, Кверквелия, Чорлука, Лысов, И. Денисов, Коломейцев, Фернандеш, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Эдер.

    Вместо Эдера в официальной версии состава из твиттера железнодорожников прописан Джефферсон Фарфан.

    По информации источника, перуанец и Ари не попал в состав из-за конфликта с главным тренером Юрием Семиным. О характере разногласий не сообщается.

    Источник: Telegram

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    15.03.2018 18:08
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 16 марта 2018, 11:42

      Бред какой то.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 15 марта 2018, 21:32

      Похоже Ари не пьёт.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 15 марта 2018, 20:59

      Утятиной запахло что-то...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 15 марта 2018, 20:47

      что-то он ни где не держится -супер звезда Ари

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +691

      retiremen 15 марта 2018, 20:02

      Надо учиться у Ари как получать деньги и ничего при этом не делать!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 марта 2018, 18:53

      вряд ли это правда, придумка не более.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 15 марта 2018, 18:53

      Дождемся матча . Осталось 8 " .

      0
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      Рейтинг: +2888

      absent32 15 марта 2018, 18:52

      это просто со стороны пытаются давить на обстановку в клубе!!!

      1
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      Рейтинг: +317

      Дед Сергей 15 марта 2018, 18:51

      Не такой Палыч тренер , чтобы прогнуться под игрока. И правильно! Будет дисциплина и порядок - будет и результат. А в профессионализме Палыча сомнений нет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога 15 марта 2018, 18:51

      Да это провокация свиней и тому подобных, что бы локо сломить!

      3
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