В телеграме сообщили, что Ари не сыграет с «Атлетико» из-за конфликта с Семиным

Телеграм-канал «Мутко против» опубликовал стартовый состав «Локомотива» на матч с «Атлетико» в 1/8 финала Лиги Европы.

«Локомотив»: Коченков, Рыбус, Кверквелия, Чорлука, Лысов, И. Денисов, Коломейцев, Фернандеш, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Эдер.

Вместо Эдера в официальной версии состава из твиттера железнодорожников прописан Джефферсон Фарфан.

По информации источника, перуанец и Ари не попал в состав из-за конфликта с главным тренером Юрием Семиным. О характере разногласий не сообщается.