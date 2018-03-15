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  • В телеграме сообщили, что Ари не сыграет с «Атлетико» из-за конфликта с Семиным

В телеграме сообщили, что Ари не сыграет с «Атлетико» из-за конфликта с Семиным

15 марта 2018, 18:08
16

Телеграм-канал «Мутко против» опубликовал стартовый состав «Локомотива» на матч с «Атлетико» в 1/8 финала Лиги Европы.

«Локомотив»: Коченков, Рыбус, Кверквелия, Чорлука, Лысов, И. Денисов, Коломейцев, Фернандеш, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Эдер.

Вместо Эдера в официальной версии состава из твиттера железнодорожников прописан Джефферсон Фарфан.

По информации источника, перуанец и Ари не попал в состав из-за конфликта с главным тренером Юрием Семиным. О характере разногласий не сообщается.

Источник: Telegram
Лига Европы Локомотив Атлетико Ари Фарфан Джефферсон Семин Юрий
Комментарии (16)
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40klgrus
1521126752
ну начинается,еще не хватало разногласий, в концовке чемпионата
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insider_retro
1521126826
Очень не к месту эта мутная инфа... Не хотелось бы и расширения рамок конфликта, если таковой был...
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Red-Green_fan
1521127319
Да ну, бред
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Fan Loko mik
1521127648
Не кстати все эти конфликты!
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ФанатОтБога
1521129106
Да это провокация свиней и тому подобных, что бы локо сломить!
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absent32
1521129129
это просто со стороны пытаются давить на обстановку в клубе!!!
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OfaZavr
1521129238
вряд ли это правда, придумка не более.
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Черкизовский Кот
1521136792
Утятиной запахло что-то...
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iBragim2102
1521138726
Похоже Ари не пьёт.
Ответить
zigbert
1521189722
Бред какой то.
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