Семин оценил победу ЦСКА над «Краснодаром»

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин высказался о победе ЦСКА над «Краснодаром» (1:0) в матче 13-го тура РПЛ.

«Парадокс! Это был один из лучших матчей по уровню игры для «Краснодара». Удача была на стороне ЦСКА, но армейцы заслужили эту победу. «Краснодар» показал очень хороший футбол, но реализации явно не хватает. Матч качественный», – сказал Семин.