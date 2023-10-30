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    Семин оценил победу ЦСКА над «Краснодаром»

    Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин высказался о победе ЦСКА над «Краснодаром» (1:0) в матче 13-го тура РПЛ.

    «Парадокс! Это был один из лучших матчей по уровню игры для «Краснодара». Удача была на стороне ЦСКА, но армейцы заслужили эту победу. «Краснодар» показал очень хороший футбол, но реализации явно не хватает. Матч качественный», – сказал Семин.

    • Единственный голом в матче отметился форвард хозяев Федор Чалов.
    • ЦСКА после этого матча занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 21 очком.
    • «Краснодар» лидирует с 28 баллами на счету.

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7063

      Давид59 56 минут назад

      Игра один в один напомнила ЦСКА - Зенит. Тот же автобус в концовке, но Зенит его взломал.

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      Рейтинг: +22229

      Cleaner > Давид59 6 минут назад

      И со Спартаком ЦСКА так же сыграл. И та же ничейка, что и с Зенитом получилась. Не хватает ЦСКА на последние 15 минут игры. Может физика подводит, а может быть в психологии дело. Но тренеру нужно что то с этим делать...

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