Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    2 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному
    3 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?

    Семин – о пенальти в игре с «Ростовом»: «Кверквелия не фолил, но раз принято такое решение, то я его принимаю»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат первого матча полуфинала Кубка России против «Ростова» (2:2).

    • На 83-й минуте встречи арбитр назначил пенальти в ворота «Локомотива» за фол Соломона Кверквелии на Романе Еременко.
    • Удар реализовал Ивелин Попов.

    «Ничья – нормальная ситуация. Продолжение борьбы есть. Был хороший футбол, особенно во втором тайме. Я доволен тем, как мы играли второй тайм. Я всегда за VAR — это часть ситуации, которая есть. Кверквелия не фолил на Еременко, но раз принято такое решение, то я его принимаю. Что касается момента с Миранчуком, то я считаю, что там был пенальти», – сказал Семин.

    Ответный матч пройдет 15 мая в Ростове-на-Дону.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:13
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +128

      inzek 5 минут назад

      при всем уважении, раз принял, то он фолил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12026

      DOCTOR PENALTY 49 минут назад

      Достойно. """"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6159

      Serjoga 54 минуты назад

      В спокойной обстановке посмотришь повтор в замедленном виде и скажешь: на х.. идти на игрока с выставленным КОЛЕНОМ? И поймешь, что ФОЛ БЫЛ, а не "рожден"!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77069
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    65706
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru