Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат первого матча полуфинала Кубка России против «Ростова» (2:2).

На 83-й минуте встречи арбитр назначил пенальти в ворота «Локомотива» за фол Соломона Кверквелии на Романе Еременко.

Удар реализовал Ивелин Попов.

«Ничья – нормальная ситуация. Продолжение борьбы есть. Был хороший футбол, особенно во втором тайме. Я доволен тем, как мы играли второй тайм. Я всегда за VAR — это часть ситуации, которая есть. Кверквелия не фолил на Еременко, но раз принято такое решение, то я его принимаю. Что касается момента с Миранчуком, то я считаю, что там был пенальти», – сказал Семин.

Ответный матч пройдет 15 мая в Ростове-на-Дону.