Семин: «Проигранный «Риеке» матч был полезным для нас»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин подвел итог проигранному 30 июня товарищескому матчу против хорватской «Риеки» (0:1). Также наставник красно-зеленых оценил подписание клубом контракта с центральным защитником Соломоном Кверквелией.

«Риека» – хорошая, достойная команда. Сама игра была равной: первый тайм, на мой взгляд, был проведен нами не лучшим образом, ребята выглядели физически уставшими. Второй тайм провели достойно. Впервые отыграли по 90 минут, что очень важно. Были хорошие моменты, были и не очень. Самое главное, что никто не оказался травмирован. Я доволен тем, как работала команда. Жаль, что есть травмированные ребята: Владислав Игнатьев, Борис Ротенберг, Александр Коломейцев… Мы посмотрели в деле Вячеслава Лысова, молодого игрока, которому предстоит еще много работы. Хорошо проявил себя Антон Миранчук. Матчи с такими соперниками очень полезны для нас.

Подписание Кверквелии? Это положительная новость для нас, особенно, если учитывать наличие травмированных Ведрана Чорлуки и Игоря Денисова», – сказал специалист.

«Локомотив» начнет сезон 14 июля матчем за Суперкубок России против московского «Спартака».