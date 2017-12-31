Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семин — болельщикам «Локомотива»: «Мы с вами знаем, как превосходить ожидания и вопреки всему идти в лидерах с ярлыком «пятое колесо»

Семин — болельщикам «Локомотива»: «Мы с вами знаем, как превосходить ожидания и вопреки всему идти в лидерах с ярлыком «пятое колесо»

31 декабря 2017, 01:18
12

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в своем инстаграме поздравил болельщиков с Новым годом.

«Наступает Новый год, все подводят итоги, но нам с вами это делать пока рано! Мы будем подводить итоги только в конце мая. И в новом году нас ждет очень много работы!

В эти праздничные дни желаю всем отдохнуть, но не расслабиться, набраться сил, но не потерять настрой и запал! Мы с вами хорошо знаем, как превосходить ожидания и побеждать вопреки всему идти в лидерах с ярлыком «пятое колесо», побеждать благодаря командной игре – а потом узнавать, что это фарт! Давайте в новом году еще ни раз всех удивим!

И главное, помните: «Локомотив» – это не 11 человек на поле! Это тысячи! Команда РЖД, болельщики, работники клуба, игроки, тренеры, все мы вместе и только вместе побеждаем. Спасибо вам всем за этот год и до встречи в следующем! Только «Локо»! Только победа!», — написал Семин.

«Локомотив» занимает первую строчку в турнирной таблице, набрав 45 очков после 20 туров.

text

Публикация от text (@seminup)

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Диктор
1514697069
После Нового Года Локомотив меняет Чоп который его охраняет-лично я уверен потеряет и фарт.Кончится чемпионская интрига.Мой прогноз Локо будет в тройке .
Ответить
sergan113
1514701468
Всех с наступающим Новым годом! Удачи Палычу и К. Ждем достойной игры, ну и соответсвенно хорошего результата.
Ответить
Nesterenko
1514703590
Палыч красавчик!
Ответить
nemolod
1514703926
Желаю главному тренеру и его команде и дальше продолжать работу в том же темпе,оставаться единым коллективом и добиваться побед во всех турнирах!
Ответить
Сильвербой
1514708877
Безумно уважаю Палыча и желаю ему успехов! НО! Вы еще не выиграли ничего, так что никаких ожиданий вы не превзошли, просто удивили пока! Вот выиграете, (я всетаки думаю Спартак должен вас опередить), тогда мы за вас и порадуемся!!!
Ответить
fortune-bva
1514715049
Спасибо Палыч! Взаимно! Только Локо!!! Только победа!!!!!!!!!
Ответить
Fan Loko mik
1514716594
Только ЛОКО! Только победа!!!!! С нами бог!!!!! С наступающим ПАРОВОЗЫ!!!!! САПСАНЫ!!!!! Мы лучшие!!! Желаю в новом году ПОБЕДЫ в ЧР и ЛИГЕ ЕВРОПЫ!!!
Ответить
victosha
1514716602
Да, самый лучший коллектив - это, действительно, наш Локомотив! Всех паровозов поздравляю с Новым годом! Непаровозов - тоже поздравляю с Новым годом!
Ответить
Нас Много
1514733249
Юрий Палыч, это Торпедо оказалось пятым колесом, а Локомотив, однако, первое...
Ответить
Rio_ter
1514752078
Давай, Шпалыч! Верим в тебя и команду!
Ответить
Главные новости
Трансфер Батракова, еще один россиянин в Европе, «Барса» встречает обладателя «Золотого мяча» и другие новости
01:58
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
3
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
1
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
1
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
1
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
2
Назван новый капитан «Барселоны»
Вчера, 23:58
1
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
Вчера, 23:41
2
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
6
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
Все новости
Все новости
Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»
01:25
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
2
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
6
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
1
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
2
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
4
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
Вчера, 21:21
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
Вчера, 21:17
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
Вчера, 21:03
3
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
Вчера, 20:45
1
Определен лучший футбольный эксперт России
Вчера, 20:43
7
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
Вчера, 20:12
8
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
Вчера, 20:03
1
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
Вчера, 19:56
4
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
Вчера, 19:45
2
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
Вчера, 19:37
2
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 19:17
23
Карседо ответил, что с Барко
Вчера, 19:03
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
Вчера, 18:51
2
Назван лучший комментатор и ведущий России
Вчера, 18:34
5
В России выявили будущего игрока мирового класса
Вчера, 18:31
1
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
Вчера, 18:27
Топ-3 армян в истории РПЛ
Вчера, 18:22
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+