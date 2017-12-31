Семин — болельщикам «Локомотива»: «Мы с вами знаем, как превосходить ожидания и вопреки всему идти в лидерах с ярлыком «пятое колесо»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в своем инстаграме поздравил болельщиков с Новым годом.

«Наступает Новый год, все подводят итоги, но нам с вами это делать пока рано! Мы будем подводить итоги только в конце мая. И в новом году нас ждет очень много работы!

В эти праздничные дни желаю всем отдохнуть, но не расслабиться, набраться сил, но не потерять настрой и запал! Мы с вами хорошо знаем, как превосходить ожидания и побеждать вопреки всему идти в лидерах с ярлыком «пятое колесо», побеждать благодаря командной игре – а потом узнавать, что это фарт! Давайте в новом году еще ни раз всех удивим!

И главное, помните: «Локомотив» – это не 11 человек на поле! Это тысячи! Команда РЖД, болельщики, работники клуба, игроки, тренеры, все мы вместе и только вместе побеждаем. Спасибо вам всем за этот год и до встречи в следующем! Только «Локо»! Только победа!», — написал Семин.

«Локомотив» занимает первую строчку в турнирной таблице, набрав 45 очков после 20 туров.