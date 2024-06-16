Семин оценил работу «Зенита» на трансферном рынке

«»Зенит» хорошо работает на трансферном рынке. Без сомнения, клуб приобретает футболистов, которые хорошо проявили себя либо в нашем чемпионате, либо на международном уровне. Их селекционная служба работает на высоком уровне. И Семак берeт только игроков, которые ему пригодятся», – высказался Семин.

«Зенит», ставший чемпионом России 6-й раз подряд, ведет активную работу на трансферном рынке. Команду уже пополнил голкипер «Балтики» Евгений Латышонок. Также различные СМИ активно пишут о том, что скоро трудовой договор с петербургским коллективом подпишет лучший ассистент минувшего розыгрыша РПЛ Максим Глушенков.

Еще одной целью «Зенита» является защитник «Локомотива» Наир Тикнизян. Главной сенсацией может стать переход форварда «Спартака» Александра Соболева, к которому также приписывают интерес гегемона страны.

Напомним, зимой «Зенит» приобрел нападающего Артура, защитника Нино и полузащитника Ильзата Ахметова. Также в команду приехал 18-летний вингер Педро, с которым договорились еще летом 2023 года.