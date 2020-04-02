Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семин – о продлении паузы в РПЛ: «Думаю, это правильное решение»

Семин – о продлении паузы в РПЛ: «Думаю, это правильное решение»

2 апреля 2020, 12:03

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о решении РФС продлить паузу в чемпионате России до 31 мая.

«Думаю, в складывающейся ситуации — это верное решение. Каждый день принимаются новые решения. Если ситуация будет улучшаться, то, думаю, чемпионат откроют раньше. Другое дело — что делать нам, что делать игрокам? По всей видимости, все будут тренироваться по индивидуальной программе. Работу игроки обязательно должны делать, раз уж собираться вместе нельзя.

Обращалось ли руководство «Локомотива» по поводу урезания зарплаты на время паузы? Ко мне лично нет», – прокомментировал Семин.

  • 1 апреля РФС официально приостановила все футбольные соревнования в стране до 31 мая из-за пандемии коронавируса.
  • «Локомотив» занимает в турнирной таблице 2-е место, набрав 41 очко.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+