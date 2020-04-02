Семин – о продлении паузы в РПЛ: «Думаю, это правильное решение»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о решении РФС продлить паузу в чемпионате России до 31 мая.

«Думаю, в складывающейся ситуации — это верное решение. Каждый день принимаются новые решения. Если ситуация будет улучшаться, то, думаю, чемпионат откроют раньше. Другое дело — что делать нам, что делать игрокам? По всей видимости, все будут тренироваться по индивидуальной программе. Работу игроки обязательно должны делать, раз уж собираться вместе нельзя.

Обращалось ли руководство «Локомотива» по поводу урезания зарплаты на время паузы? Ко мне лично нет», – прокомментировал Семин.