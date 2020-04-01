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    РФС приостановил все футбольные соревнования в стране до 31 мая

    Бюро исполком РФС решило официально приостановить все футбольные соревнования в стране до мая. Причина – пандемия коронавируса.

    «Приостановить с 17 марта 2020 года по 31 мая 2020 года включительно проведение всех спортивных соревнований по виду спорта «футбол» (включая все разновидности/дисциплины, за исключением спортивных соревнований по дисциплине «интерактивный футбол», проводимых в режиме online), проводимых под эгидой РФС, в том числе соревнований, организуемых/проводимых Лигами, региональными федерациями по футболу и их объединениями, ассоциациями и иными организациями, признающими главенство РФС в соответствии с главой 3 Устава РФС», – говорится в решении.

    • По всему миру от заболевания умерло более 40000 человек.
    • В России заражено более 2,7 тысячи человек.
    • В РПЛ лидирует с отрывом «Зенит».

    Источник: РФС

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    01.04.2020 19:45
    Комментарии8
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      Рейтинг: +75882

      zigbert 11 часов назад

      Отсутствие футбола пережить можно. Трудней всего придется людям потерявшим работу.

      1
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      Рейтинг: +2758

      Борат 11 часов назад

      больше всех рылы радуются - вылет в пердив откладывается на лето !
      гыгыггы

      -1
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      ...
      Рейтинг: +71

      Бoрат > Борат 11 часов назад

      Рылы радуются что Литейный и со . свалил , не пора ли и нам душечка на соккер перебираться , а то мы по жизни меньшИнство и здесь остались в меньшинстве .

      0
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      Рейтинг: +2758

      Борат > Бoрат 8 часов назад

      Спартач, хорош тут пропагандировать мужеложство ! Оставь это для фратрии и открывахи - только там это в почёте ! Гыгы

      0
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      Рейтинг: +71

      Бoрат > Борат 8 часов назад

      Грех это брата по крови , по идее и по ориентации чураться . Неужто больше не люб я тебе - знаю , на аларма глаз положил , ну это ничего - я могу и втроем . Гыгыгы .

      1
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      Рейтинг: +612

      Юрэс 11 часов назад

      СериАЛЫ и СИНЬКА уже ЗА.......ЛИ!!!!!!!!!
      Где ФУТБОЛ !!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +14022

      bset 12 часов назад

      Значит самоизоляция еще не скоро закончится)

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      Рейтинг: +39037

      portero 12 часов назад

      ну вот а то недельками мозг выносили, раз уж пошли плясать то на два месяца...
      футбол фигня, как народу выживать без работы?????

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