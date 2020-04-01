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РФС приостановил все футбольные соревнования в стране до 31 мая

1 апреля 2020, 19:45
5

Бюро исполком РФС решило официально приостановить все футбольные соревнования в стране до мая. Причина – пандемия коронавируса.

«Приостановить с 17 марта 2020 года по 31 мая 2020 года включительно проведение всех спортивных соревнований по виду спорта «футбол» (включая все разновидности/дисциплины, за исключением спортивных соревнований по дисциплине «интерактивный футбол», проводимых в режиме online), проводимых под эгидой РФС, в том числе соревнований, организуемых/проводимых Лигами, региональными федерациями по футболу и их объединениями, ассоциациями и иными организациями, признающими главенство РФС в соответствии с главой 3 Устава РФС», – говорится в решении.

  • По всему миру от заболевания умерло более 40000 человек.
  • В России заражено более 2,7 тысячи человек.
  • В РПЛ лидирует с отрывом «Зенит».

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ
Комментарии (5)
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portero
1585761407
ну вот а то недельками мозг выносили, раз уж пошли плясать то на два месяца... футбол фигня, как народу выживать без работы?????
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bset
1585761427
Значит самоизоляция еще не скоро закончится)
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Юрэс
1585765672
СериАЛЫ и СИНЬКА уже ЗА.......ЛИ!!!!!!!!! Где ФУТБОЛ !!!!!!!!!!!!
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zigbert
1585765791
Отсутствие футбола пережить можно. Трудней всего придется людям потерявшим работу.
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житель СПб
1586247945
Зачем сразу так надолго? Ничего непонятно.
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