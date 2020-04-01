РФС приостановил все футбольные соревнования в стране до 31 мая

Бюро исполком РФС решило официально приостановить все футбольные соревнования в стране до мая. Причина – пандемия коронавируса.

«Приостановить с 17 марта 2020 года по 31 мая 2020 года включительно проведение всех спортивных соревнований по виду спорта «футбол» (включая все разновидности/дисциплины, за исключением спортивных соревнований по дисциплине «интерактивный футбол», проводимых в режиме online), проводимых под эгидой РФС, в том числе соревнований, организуемых/проводимых Лигами, региональными федерациями по футболу и их объединениями, ассоциациями и иными организациями, признающими главенство РФС в соответствии с главой 3 Устава РФС», – говорится в решении.