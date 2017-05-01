Семин: «Каждая команда по-своему готовилась к финалу Кубка. «Урал» в Грозном вообще не играл»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мыслями перед матчем финала Кубка России против «Урала».

«Каждая команда готовилась по-своему. «Урал» в Грозном вообще не играл. Мы тоже меняли кого-то с «Рубином», многим футболистам не полностью дали сыграть. А как такая подготовка повлияет – покажет только сам матч.

Я даже не знал о возможности выйти на первое место по количеству завоеванных Кубков России. А почему не считается кубок, когда я был президентом? На самом деле, важнее не мои индивидуальные завоевания, а клубные. Потому что это титул. Чем больше титулов, тем значимее клуб», – сказал Семин.

Решающий матч турнира состоится 2-го мая на стадионе «Фишт» в Сочи. Встреча начнется в 18:45 по московскому времени.