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  • Семин: «Каждая команда по-своему готовилась к финалу Кубка. «Урал» в Грозном вообще не играл»

Семин: «Каждая команда по-своему готовилась к финалу Кубка. «Урал» в Грозном вообще не играл»

1 мая 2017, 19:46
15

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мыслями перед матчем финала Кубка России против «Урала».

«Каждая команда готовилась по-своему. «Урал» в Грозном вообще не играл. Мы тоже меняли кого-то с «Рубином», многим футболистам не полностью дали сыграть. А как такая подготовка повлияет – покажет только сам матч.

Я даже не знал о возможности выйти на первое место по количеству завоеванных Кубков России. А почему не считается кубок, когда я был президентом? На самом деле, важнее не мои индивидуальные завоевания, а клубные. Потому что это титул. Чем больше титулов, тем значимее клуб», – сказал Семин.

Решающий матч турнира состоится 2-го мая на стадионе «Фишт» в Сочи. Встреча начнется в 18:45 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Локомотив Семин Юрий
Комментарии (15)
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LIWER RW
1493658153
Уралу победы! Девки последние три игры просто отдались совсем не сопротивляясь.
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ИванЯ
1493658616
Палыч, ты на своих уже совсем не смотришь, Месяц уже только про Урал говоришь
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Fan Loko mik
1493659395
Локо вперееееед!!!!! Только победа! Другие варианты не приемлемы!
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Д Альбертини
1493659616
Урал в грозном не играл, а вы уже три игры в подряд не играете... не пойми чем там вообще занимаетесь!
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lekseij2007
1493661330
Думаю, в еврокубки урал не пропустят. Ну без обид. Реалист.
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Snerg
1493664155
Раньше палыча уважал.... после слов: «Урал» в Грозном вообще не играл. Неужели стал вообще не мощным, как луческу? Только ныть? Да пофигист что там Урал делал, ты сам тактику разработай на игру. Не можешь? Свали, не растраивай болел локомотива
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Тазит
1493672350
А Шпалыч бухал... И после финала тоже будет бухать. Если выиграют - на радостях, а если проиграют - с горя...
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Adekvat07
1493678744
может Палыч хочет в урал?)))
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Бан
1493694127
Если бы не Семин болел за Локо, а так ... - Урал вперед!
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овертайм
1493710280
все помнят как пару лет назад Ростов взял кубок и потом его на следующий сезон так душить начали, что чуть не вылетел)
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