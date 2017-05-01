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    Семин: «Каждая команда по-своему готовилась к финалу Кубка. «Урал» в Грозном вообще не играл»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мыслями перед матчем финала Кубка России против «Урала».

    «Каждая команда готовилась по-своему. «Урал» в Грозном вообще не играл. Мы тоже меняли кого-то с «Рубином», многим футболистам не полностью дали сыграть. А как такая подготовка повлияет – покажет только сам матч.

    Я даже не знал о возможности выйти на первое место по количеству завоеванных Кубков России. А почему не считается кубок, когда я был президентом? На самом деле, важнее не мои индивидуальные завоевания, а клубные. Потому что это титул. Чем больше титулов, тем значимее клуб», – сказал Семин.

    Решающий матч турнира состоится 2-го мая на стадионе «Фишт» в Сочи. Встреча начнется в 18:45 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.05.2017 19:46
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 2 мая 2017, 10:31

      все помнят как пару лет назад Ростов взял кубок и потом его на следующий сезон так душить начали, что чуть не вылетел)

      1
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      Рейтинг: +532

      Бан 2 мая 2017, 06:02

      Если бы не Семин болел за Локо, а так ... - Урал вперед!

      -2
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      Рейтинг: +156

      Adekvat07 2 мая 2017, 01:45

      может Палыч хочет в урал?)))

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 2 мая 2017, 00:18

      Я конечно за победу ЛОКО , но если продолжится такая игра как в последних матчах , тогда лучше Урал , может что то покажут

      0
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 1 мая 2017, 23:59

      А Шпалыч бухал... И после финала тоже будет бухать. Если выиграют - на радостях, а если проиграют - с горя...

      3
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      Рейтинг: +665

      Snerg 1 мая 2017, 21:42

      Раньше палыча уважал.... после слов: «Урал» в Грозном вообще не играл. Неужели стал вообще не мощным, как луческу? Только ныть? Да пофигист что там Урал делал, ты сам тактику разработай на игру. Не можешь? Свали, не растраивай болел локомотива

      3
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 1 мая 2017, 21:09

      Реально, Урал даже главного тренера не привез в Грозный))
      Павлюку дали поиграть, что в кондицию после травмы вошёл, а так чисто второй состав))Ну это не важно, а просто факт)

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 1 мая 2017, 21:02

      Урал не может придти в себя после отвратительного судейства в игре с Зенитом. Подкосили команду, боясь, что и в правду Кубок возьмет.

      0
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > polt 1 мая 2017, 21:04

      удаления и карточки полученные игроками в чемпионате, на кубок не распространяются)

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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 1 мая 2017, 20:55

      Думаю, в еврокубки урал не пропустят. Ну без обид. Реалист.

      0
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > lekseij2007 1 мая 2017, 21:03

      я думаю нормальное будет судейство, все таки финал Кубка страны.. все будут смотреть этот матч

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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 1 мая 2017, 20:26

      Урал в грозном не играл, а вы уже три игры в подряд не играете... не пойми чем там вообще занимаетесь!

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