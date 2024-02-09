Олич назвал главную проблему Дзагоева

Экс-тренер ЦСКА Ивица Олич рассказал, чего не хватало Алану Дзагоеву в ходе карьеры.
По его мнению, российский футболист не отличался дисциплинированностью.
«За то короткое время, что я работал в ЦСКА, Алан Дзагоев был с командой. Если смотреть на те качества, что у него были, можно сказать, что он один из лучших игроков.
Но мы все знаем, что его главная проблема – дисциплина. Плюс были травмы.
В последние несколько лет, к сожалению, было видно, что он может играть на том уровне, который мы знаем», – заявил Олич.
- Дзагоев наиболее известен по выступлениям за ЦСКА с 2008 по 2022 год.
- Также он поиграл за «Рубин» и «ПАС Ламию».
- За сборную России провел 59 матчей, забил 9 голов и сделал 8 ассистов.
- Алан – 3-кратный чемпион России, 4-кратный обладатель Кубка России, 4-кратный обладатель Суперкубка России.
- Футболист закончил карьеру в ноябре в 33-летнем возрасте.