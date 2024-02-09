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    Олич назвал главную проблему Дзагоева

    Экс-тренер ЦСКА Ивица Олич рассказал, чего не хватало Алану Дзагоеву в ходе карьеры.

    По его мнению, российский футболист не отличался дисциплинированностью.

    «За то короткое время, что я работал в ЦСКА, Алан Дзагоев был с командой. Если смотреть на те качества, что у него были, можно сказать, что он один из лучших игроков.

    Но мы все знаем, что его главная проблема – дисциплина. Плюс были травмы.

    В последние несколько лет, к сожалению, было видно, что он может играть на том уровне, который мы знаем», – заявил Олич.

    • Дзагоев наиболее известен по выступлениям за ЦСКА с 2008 по 2022 год.
    • Также он поиграл за «Рубин» и «ПАС Ламию».
    • За сборную России провел 59 матчей, забил 9 голов и сделал 8 ассистов.
    • Алан – 3-кратный чемпион России, 4-кратный обладатель Кубка России, 4-кратный обладатель Суперкубка России.
    • Футболист закончил карьеру в ноябре в 33-летнем возрасте.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.02.2024 19:19
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    Комментарии (4)
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    vmonomah17
    1707496550
    Одним словом - чурка. Пить, гулять и ноги ломать))
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    DOCTOR PENALTY
    1707507372
    Вспоминается как он Слуцкого прилюдно, уходя с поля во время замены на х** послал. Причём дважды. Не понимаю тех, кто из него пытается сделать крутого футболиста, так себе средненький игрочишка.
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