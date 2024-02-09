Олич назвал главную проблему Дзагоева

Экс-тренер ЦСКА Ивица Олич рассказал, чего не хватало Алану Дзагоеву в ходе карьеры.

По его мнению, российский футболист не отличался дисциплинированностью.

«За то короткое время, что я работал в ЦСКА, Алан Дзагоев был с командой. Если смотреть на те качества, что у него были, можно сказать, что он один из лучших игроков.

Но мы все знаем, что его главная проблема – дисциплина. Плюс были травмы.

В последние несколько лет, к сожалению, было видно, что он может играть на том уровне, который мы знаем», – заявил Олич.