Олич рассказал, как в Хорватии относились к его работе в РПЛ

Экс-тренер ЦСКА Ивица Олич ответил, сталкивался ли он с критикой из-за работы в России.

– Никто ли не осуждал вас в Хорватии за работу в России? Ярошик признавался, что в Чехии на него оказывали давление...

– Нет. Люди не мешают спорт и политику. Я очень рад сюда приезжать. Очень ценю время, которое провел здесь, у меня много друзей в России. Как игрок я не могу забыть этого времени. Очень рад, что сегодня могу приезжать сюда.

– Что вам нравится в России как в стране?

– Москва как город очень поменялась. Сегодня это очень хороший мегаполис. Остальные игроки это тоже подтвердят. Раньше тут было всe по‑другому. Но я никогда не забуду время в России.