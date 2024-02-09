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    • Олич рассказал, как в Хорватии относились к его работе в РПЛ

    Олич рассказал, как в Хорватии относились к его работе в РПЛ

    Экс-тренер ЦСКА Ивица Олич ответил, сталкивался ли он с критикой из-за работы в России.

    – Никто ли не осуждал вас в Хорватии за работу в России? Ярошик признавался, что в Чехии на него оказывали давление...

    – Нет. Люди не мешают спорт и политику. Я очень рад сюда приезжать. Очень ценю время, которое провел здесь, у меня много друзей в России. Как игрок я не могу забыть этого времени. Очень рад, что сегодня могу приезжать сюда.

    – Что вам нравится в России как в стране?

    – Москва как город очень поменялась. Сегодня это очень хороший мегаполис. Остальные игроки это тоже подтвердят. Раньше тут было всe по‑другому. Но я никогда не забуду время в России.

    • Хорват возглавлял ЦСКА с марта по июнь 2021 года.
    • Под его руководством команда заняла итоговое 6-е место в РПЛ.
    • Будучи футболистом, Олич играл в России с 2003 по 2006 год.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    09.02.2024 16:00
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    Комментарии (2)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1707485790
    Молодец Олич
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    bratskij
    1707487557
    Эх, как тебя и Вагнера сейчас не хватает.
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