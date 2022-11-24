Роналду – третий игрок в истории, ставший самым молодым и возрастным автором гола своей сборной на ЧМ

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду открыл счет в матче ЧМ-2022 против Ганы (3:2). Он реализовал пенальти на 65-й минуте.

Нападающий стал одновременно самым молодым и самым возрастным автором голов Португалии на чемпионатах мира.

Ранее подобное удавалось только хорвату Ивице Оличу и датчанину Микаэлю Лаудрупу.

Роналду забил Ирану на ЧМ-2006 в возрасте 21 года и 132 дней.

В матче с Ганой он отличился в 37 лет и 292 дня.

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