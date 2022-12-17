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    Гвардиол побил рекорд Олича на ЧМ

    Защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол забил гол в ворота Марокко в матче за 3-е место на чемпионате мира-2022.

    Он стал самым молодым автором гола в истории хорватской сборной, побив рекорд Ивицы Олича.

    Гвардиолу сейчас 20 лет и 328 дней. Олич забил Италии на ЧМ-2002 в возрасте 22 лет и 267 дней.

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    Источник: Opta Sports

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