Гвардиол побил рекорд Олича на ЧМ

Защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол забил гол в ворота Марокко в матче за 3-е место на чемпионате мира-2022.

Он стал самым молодым автором гола в истории хорватской сборной, побив рекорд Ивицы Олича.

Гвардиолу сейчас 20 лет и 328 дней. Олич забил Италии на ЧМ-2002 в возрасте 22 лет и 267 дней.

На Гвардиола претендует «Манчестер Сити». Клуб предложил за него «Лейпцигу» 130 млн евро.

«Бомбардир» ведет текстовую трансляцию матча Хорватия – Марокко.

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