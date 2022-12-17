Гвардиол побил рекорд Олича на ЧМ

Защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол забил гол в ворота Марокко в матче за 3-е место на чемпионате мира-2022.
Он стал самым молодым автором гола в истории хорватской сборной, побив рекорд Ивицы Олича.
Гвардиолу сейчас 20 лет и 328 дней. Олич забил Италии на ЧМ-2002 в возрасте 22 лет и 267 дней.
- На Гвардиола претендует «Манчестер Сити». Клуб предложил за него «Лейпцигу» 130 млн евро.
- «Бомбардир» ведет текстовую трансляцию матча Хорватия – Марокко.
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Источник: Opta Sports