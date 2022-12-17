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ЧМ по футболу 2022
Хорватия - Марокко
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Судьи
Главный судья:
Абдулрахман Аль-Джассим
Материалы
18:12
Фото
Модрич – 3-й игрок в истории, который провел 7 матчей на одном ЧМ в 37+лет
17:46
Хорватия и Марокко разыграют бронзу ЧМ-2022: следите за главными моментами матча вместе с «Бомбардиром»
17:40
Фото
Известная хорватская модель опубликовала фото с матча против Марокко
17:15
Медведев рассказал, за кого будет болеть в матче Хорватия – Марокко
1
17:05
⚽ ЧМ-2022. Хорватия и Марокко сыграют в матче за 3-е место
2
16:49
Хорватия – Марокко: стартовые составы на матч ЧМ-2022
4
16:21
Фото
Хабиб обратился к сборной Марокко перед матчем с Хорватией
15:31
Где и во сколько смотреть матч Хорватия – Марокко: 17 декабря на чемпионате мира по футболу 2022
15:31
Хорватия – Марокко: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 17 декабря
15:07
Текст
Результаты Марокко – заслуга одного скаута: запускал дорогую академию с правительством и уговаривал игроков выступать за сборную: Хакими звал через Зидана
2
Хорватия - Марокко
17.12.2022, Суббота, 18:00 мск
Доха, стадион
Халифа Интернешнл
Чемпионат мира, Матч за 3-е место
Хорватия
-
Марокко
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Комментарии (2)
Чемпионат мира 2022, группа F
1 тур
23 ноября, среда
13:00
Марокко
0:0
Хорватия
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Рейтинг:
+5711
ySS
1 час назад
Пожаловаться
Удачи марокканцам!
0
Ответить
Рейтинг:
+26
ARSENAL LONDONN
16 декабря, 09:31
Пожаловаться
Марокко я в вас верю! Удачи!
1
Ответить
Матч-центр
18:00
Хартс
Килмарнок
1
0
Идет первый тайм
18:00
Росс Каунти
Сент-Джонстон
0
0
Идет первый тайм
18:00
Бристоль Сити
Сток Сити
0
0
Идет первый тайм
18:00
Бернли
Мидлсбро
0
0
Идет первый тайм
18:00
Кардифф
Блэкпул
0
0
Идет первый тайм
18:00
Ковентри
Суонси
0
0
Идет первый тайм
18:00
Хаддерсфилд
Уотфорд
0
0
Идет первый тайм
18:00
Халл Сити
Сандерленд
0
0
Идет первый тайм
18:00
Престон
КПР
0
0
Идет первый тайм
18:00
Вест Бромвич
Ротерхэм
0
0
Идет первый тайм
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