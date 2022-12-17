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Судьи
Главный судья:
Абдулрахман Аль-Джассим
Материалы

Хорватия - Марокко

17.12.2022, Суббота, 18:00 мск Доха, стадион Халифа Интернешнл Чемпионат мира, Матч за 3-е место Хорватия - Марокко
П1
2.4
Х
3.6
П2
3.1
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Чемпионат мира 2022, группа F
1 тур
23 ноября, среда 13:00 Марокко 0:0 Хорватия
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    Рейтинг: +5711

    ySS 1 час назад

    Удачи марокканцам!

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    Рейтинг: +26

    ARSENAL LONDONN 16 декабря, 09:31

    Марокко я в вас верю! Удачи!

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Матч-центр
18:00
Хартс
Килмарнок
1
0
Идет первый тайм
18:00
Росс Каунти
Сент-Джонстон
0
0
Идет первый тайм
18:00
Бристоль Сити
Сток Сити
0
0
Идет первый тайм
18:00
Бернли
Мидлсбро
0
0
Идет первый тайм
18:00
Кардифф
Блэкпул
0
0
Идет первый тайм
18:00
Ковентри
Суонси
0
0
Идет первый тайм
18:00
Хаддерсфилд
Уотфорд
0
0
Идет первый тайм
18:00
Халл Сити
Сандерленд
0
0
Идет первый тайм
18:00
Престон
КПР
0
0
Идет первый тайм
18:00
Вест Бромвич
Ротерхэм
0
0
Идет первый тайм
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