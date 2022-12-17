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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Хорватия - Марокко
Хорватия - Марокко: обзор матча 17 декабря 2022
Хорватия
17.12.2022, суббота, 18:00
Чемпионат мира, Матч за 3-е место
2 : 1
Завершен
Марокко
7'
Й. Гвардиол
42'
М. Оршич
9'
А. Дари
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Хорватия - Марокко
Замена
К. Якич
️️️️
М. Оршич
90'
+5
84'
Желтая карточка
С. Амалла
69'
Желтая карточка
А. Унаи
67'
Замена
С. Амалла
️️️️
Д. Эль-Ямик
Замена
М. Пашалич
️️️️
Л. Майер
66'
Замена
Б. Петкович
️️️️
М. Ливайя
66'
64'
Замена
Б. Банун
️️️️
А. Дари
64'
Замена
А. Зарури
️️️️
С. Буфал
Замена
Н. Влашич
️️️️
А. Крамарич
61'
Травма
А. Крамарич
60'
56'
Замена
А. Унаи
️️️️
Б. Эль-Ханнус
46'
Замена
И. Хаир
️️️️
А. Сабири
ГОЛ! 2:1!
М. Оршич
Пас отдал
М. Ливайя
42'
9'
ГОЛ! 1:1!
А. Дари
ГОЛ! 1:0!
Й. Гвардиол
Пас отдал
И. Перишич
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
14
Иван Перишич
ЛАЗ
2
Йосип Станишич
ЦЗ
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
16
Мислав Оршич
ПАЗ
7
Ловро Майер
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
14
Марко Ливайя
ЦФ
9
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Марокко
1
Яссин Буну
ВР
17
Яхья Аттиат-Алла
ЛЗ
15
Ашраф Дари
ЦЗ
18
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
4
Софиан Амрабат
ОП
11
Абдельхамид Сабири
ЦП
23
Билал Эль-Ханнус
ЦП
17
Софьян Буфал
ЛФ
19
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
7
Хаким Зиеш
РФ
Главный тренер
Валид Реграги
Хорватия
12
Иво Грбич
ВР
23
Ивица Ивушич
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
19
Борна Соса
ЛЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
22
Йосип Юранович
ПЗ
11
Марсело Брозович
ОП
18
Кристиян Якич
ОП
21
Лука Сучич
ЦП
13
Никола Влашич
АП
15
Марио Пашалич
АП
11
Анте Будимир
ЦФ
17
Бруно Петкович
ЦФ
Марокко
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
12
Мунир Моанд
ВР
5
Наиф Агер
ЦЗ
6
Ромен Сайсс
ЦЗ
24
Бадр Банун
ЦЗ
10
Анасс Зарури
ЛВ
17
Эз Абде
ЛВ
26
Яхья Жабран
ОП
8
Аззедин Унаи
ЦП
15
Селим Амалла
ЦП
13
Илиас Хаир
АП
14
Закария Абухляль
ПВ
9
Абдеразак Хамдалла
ЦФ
21
Валид Чеддира
ЦФ
3-2-3-2
1
Ливакович
2
Станишич
4
Гвардиол
6
Шутало
14
Перишич
16
Оршич
7
Майер
10
Модрич
8
Ковачич
9
Крамарич
14
Ливайя
4-1-2-3
1
Буну
2
Хакими
15
Дари
18
Эль-Ямик
17
Аттиат-Алла
4
Амрабат
11
Сабири
23
Эль-Ханнус
7
Зиеш
19
Эн-Несири
17
Буфал
16
Оршич
18
Якич
18
Якич
16
Оршич
9
Крамарич
13
Влашич
13
Влашич
9
Крамарич
7
Майер
15
Пашалич
15
Пашалич
7
Майер
14
Ливайя
17
Петкович
17
Петкович
14
Ливайя
15
Дари
24
Банун
24
Банун
15
Дари
23
Эль-Ханнус
8
Унаи
8
Унаи
23
Эль-Ханнус
18
Эль-Ямик
15
Амалла
15
Амалла
18
Эль-Ямик
11
Сабири
13
Хаир
13
Хаир
11
Сабири
17
Буфал
10
Зарури
10
Зарури
17
Буфал
Остались в запасе
Хорватия
Марокко
12
Иво Грбич
ВР
23
Ивица Ивушич
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
19
Борна Соса
ЛЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
22
Йосип Юранович
ПЗ
11
Марсело Брозович
ОП
21
Лука Сучич
ЦП
11
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
12
Мунир Моанд
ВР
5
Наиф Агер
ЦЗ
6
Ромен Сайсс
ЦЗ
26
Яхья Жабран
ОП
17
Эз Абде
ЛВ
14
Закария Абухляль
ПВ
9
Абдеразак Хамдалла
ЦФ
21
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Валид Реграги
Остались в запасе
12
Иво Грбич
ВР
23
Ивица Ивушич
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
19
Борна Соса
ЛЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
22
Йосип Юранович
ПЗ
11
Марсело Брозович
ОП
21
Лука Сучич
ЦП
11
Анте Будимир
ЦФ
Остались в запасе
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
12
Мунир Моанд
ВР
5
Наиф Агер
ЦЗ
6
Ромен Сайсс
ЦЗ
26
Яхья Жабран
ОП
17
Эз Абде
ЛВ
14
Закария Абухляль
ПВ
9
Абдеразак Хамдалла
ЦФ
21
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Главный тренер
Валид Реграги
Статистика матча Хорватия - Марокко
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Хорватия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Марокко
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 1/4 финала
Франция
2 : 0
09.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Чемпионат мира, 3 тур
Марокко
4 : 2
25.06.2026
Гаити
Информация о матче
Главный судья:
Абдулрахман Аль-Джассим
Стадион:
Халифа Интернешнл
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