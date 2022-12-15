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    «Ман Сити» предложил «Лейпцигу» 130 миллионов за Гвардиола

    «Манчестер Сити» увеличил предложение по трансферу защитника «Лейпцига» Йошко Гвардиола.

    По информации журналиста Альфредо Педулла, английский клуб предложил 130 миллионов за игрока с учетом бонусов. Самому Гвардиолу готовы платить 11-12 миллионов евро в год.

    Предложение по трансферу также сделал «Реал». Мадридцы готовы заплатить 90 миллионов евро клубу и 6 миллионов евро в год в качестве зарплаты игроку.

    • 20-летний игрок стоит 60 миллионов евро.
    • Гвардиол провел 5 полных матчей на чемпионате мира-2022.
    • В сезоне Бундеслиги у Гвардиола 12 матчей.

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    Источник: сайт Альфредо Педуллы

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +866

      Fialet 40 минут назад

      Маразм крепчал...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +23766

      DOCTOR PENALTY 56 минут назад

      Это в маске, а так - дешевле. )

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