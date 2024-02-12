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    Олич ответил, кто сильнее – Головин или Миранчук

    Бывший игрок и тренер ЦСКА Ивица Олич оценил уровень российских футболистов, выступающих в Европе.

    Александр Головин – главная гордость ЦСКА?

    – Да, он редкий – мало игроков, которые сразу смогут играть на таком уровне, как Саша. Думал, в этой же роли будет Алексей Миранчук в Италии. Считаю Лeшу очень хорошим игроком, но он еще не дошeл до такого уровня.

    • Головин – самый дорогой игрок «Монако» (30 миллионов евро).
    • Накануне он забил победный гол в матче с «Ниццей» (3:2).
    • Головин в «Монако» 5,5 года.

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    Источник: Metaratings

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    12.02.2024 23:57
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