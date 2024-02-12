Олич ответил, кто сильнее – Головин или Миранчук

Бывший игрок и тренер ЦСКА Ивица Олич оценил уровень российских футболистов, выступающих в Европе.

– Александр Головин – главная гордость ЦСКА?

– Да, он редкий – мало игроков, которые сразу смогут играть на таком уровне, как Саша. Думал, в этой же роли будет Алексей Миранчук в Италии. Считаю Лeшу очень хорошим игроком, но он еще не дошeл до такого уровня.