Олич сказал, почему не работал в других клубах после ухода из ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич рассказал, что до сих пор не хотел работать в других клубных командах. Сейчас он является ассистентом главного тренера сборной Хорватии.

«Почему не складывается карьера главного тренера после ЦСКА? Не хотел. Когда мне позвонили из ЦСКА c целью сотрудничества, отреагировал на эмоциях. Было видно, что не все хорошо, но мне хотелось попробовать. Думал, что это может стать хорошим моментом и для меня.

Пришел в ЦСКА в нехорошее время. Будь оно хорошим, я бы не пришел. Не было легко, но думал, что доиграем эти семь-восемь игр, проведем сборы, и начну сезон со своими людьми. Но этого не получилось.

Вернулся в сборную, у меня отличные отношения со Златко Даличем. Он сказал, что если у меня что-то не получится с ЦСКА, то двери в национальную команду всегда открыты. У меня контракт со сборной Хорватии до конца чемпионата Европы. Возможно, уйду в другую команду, но точно останусь до конца Евро-2024», – сказал Олич.