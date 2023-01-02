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    Олич объяснил, почему Ловрен ушел из «Зенита»

    Ассистент главного тренера сборной Хорватии Ивица Олич прокомментировал переход защитника Деяна Ловрена в «Лион».

    «Могу только сказать, что для меня это не стало большим удивлением. У Деяна было предложение подписать контракт на 2-3 года с клубом.

    Он очень хорошо знает «Лион», который практически каждый сезон играет в Лиге чемпионов, Лиге Европы, а также борется за самые высокие места в турнирной таблице. Он хорошо понимает французскую лигу. Ему просто хотелось поиграть в футбол там» — сказал Олич.

    • 33-летний Ловрен выступал за «Зенит» с августа 2020 года.
    • Он забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 63 матчах.
    • Хорват выиграл с командой 2 чемпионства и 2 Суперкубка России.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.01.2023 17:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17351

      Garrincha58 1 час назад

      а чё ему на старости играть с Химками или Спартаком разве это серьёзно там лига 1 наверняка в зарплате потерял за то в настоящий футбол играть будет, а не в нашем колхозном чемпионате

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