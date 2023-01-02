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Олич объяснил, почему Ловрен ушел из «Зенита»

2 января 2023, 17:54
1

Ассистент главного тренера сборной Хорватии Ивица Олич прокомментировал переход защитника Деяна Ловрена в «Лион».

«Могу только сказать, что для меня это не стало большим удивлением. У Деяна было предложение подписать контракт на 2-3 года с клубом.

Он очень хорошо знает «Лион», который практически каждый сезон играет в Лиге чемпионов, Лиге Европы, а также борется за самые высокие места в турнирной таблице. Он хорошо понимает французскую лигу. Ему просто хотелось поиграть в футбол там» — сказал Олич.

  • 33-летний Ловрен выступал за «Зенит» с августа 2020 года.
  • Он забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 63 матчах.
  • Хорват выиграл с командой 2 чемпионства и 2 Суперкубка России.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Зенит Лион Ловрен Деян Олич Ивица
Комментарии (1)
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Garrincha58
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а чё ему на старости играть с Химками или Спартаком разве это серьёзно там лига 1 наверняка в зарплате потерял за то в настоящий футбол играть будет, а не в нашем колхозном чемпионате
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