Ловрен рассказал, каково ему играть в одной команде с россиянами – Чаловым и Оздоевым

Защитник ПАОКа Деян Ловрен рассказал об игре за греческую команду с российскими футболистами. За команду выступают Магомед Оздоев и Федор Чалов.

«Я счастлив играть в ПАОКе с Федором Чаловым и Магомедом Оздоевым. Счастлив находиться с ними в одной команде. Особенно с Оздоевым, потому что мы выиграли много трофеев с ним в «Зените».

Я не думаю, что в Хорватии и Греции что-то говорят о российских футболистах с точки зрения санкций. Я всегда говорю, что спорт – это другое, футболисты бывают разные, мы все люди. Никто никого не судит. Мы сфокусированы только на футболе, африканские это футболисты или русские, нам не важно. Думаю, что так со всеми», – сказал Ловрен.