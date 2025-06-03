Экс-зенитовец Ловрен рассказал о своем отношении к отстранению российских команд от еврокубков

Бывший защитник «Зенита» Деян Ловрен высказался о бане российского футбола.
- Сборная России и клубы РПЛ не участвуют в международных турнирах более трех лет – с февраля 2022 года.
– Что думаешь о текущей ситуации, в которой российские клубы до сих пор не выступают на международных турнирах?
– Я всегда говорил, что это особенно трудная ситуация для клубов. Я желаю, чтобы российские клубы смогли вернуться в еврокубки. Но это решение не зависит от меня, или других футболистов.
- Ловрен провел в «Зените» 2,5 сезона.
- Он забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 63 матчах.
Источник: «Матч ТВ»