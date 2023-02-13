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    Олич: «Жирков был недоволен, что подписал контракт с «Челси». Он хотел остаться в России»

    Экс-игрок ЦСКА Ивица Олич прокомментировал решение Юрия Жиркова завершить карьеру в 39 лет.

    «Хорошо его знаю. Помню Юру с первых дней, когда он пришел на пробную тренировку в ЦСКА. Было видно, что он очень быстрый и с хорошей левой ногой. Когда приезжаешь на просмотр, это нелегко.

    Помню, тогда Артур Жорже был главным тренером. Он его оставил, подписали контракт. Жирков после этого очень быстро начал играть в основе и потом за сборную.

    Он сделал очень хорошую карьеру, поиграл за «Челси», хотя он никогда не хотел уезжать из России. Помню, как он был недоволен, что подписал контракт с «Челси», потому что хотел остаться в России и не говорил по-английски. Я ему сказал, что он должен поехать туда, потому что это другой уровень футбола.

    Жирков в России играл на самом высоком уровне, он много выиграл за свою карьеру. Играть до 39 лет – это немало, это отлично. Сейчас ему надо немного отдохнуть. Он может быть довольным своей карьерой», – сказал Олич.

    • Последним клубом защитника были «Химки».
    • Жирков взял с «Челси» чемпионство.
    • Футболист брал со сборной России бронзу Евро-2008.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +411

      НикКин 2 часа назад

      Отличный футболист таких сейчас мало трудяг на поле жаль травмы не дали еще поиграть

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