Перед «Челси» Жирков чуть не перешел в «Барселону», после АПЛ хотел в «Спартак» – пять историй о карьере Жиркова

Юрий Жирков завершил карьеру. В августе ему исполнится 40 лет, последний свой матч он сыграл больше полугода назад – и вроде было давно все понятно. Но точку Жирков поставил именно сейчас: «Думаю, все могли догадаться уже, что моя профессиональная карьера футболиста завершена. Что планирую делать дальше? Ничего. Наслаждаться жизнью, ха-ха».

Пять чемпионских титулов РПЛ, куча национальных кубков, золото АПЛ, один Кубок и один Суперкубок Англии. Это была прекрасная карьера, а мы подведем ее итоги в пяти историях.

До «Челси» был интерес от «Барсы» – Гвардиола реально ждал его

К 2009 году Юрий Жирков стал суперзвездой российского футбола. Популярность после успехов в ЦСКА возросла после чемпионата Евро-2008 – за Жирковым активно следили топ-клубы Европы. Понятно, что желание «Челси» подписать игрока было выше за счет фактора Романа Абрамовича. Но были и другие мощные кандидаты. Один из таких – «Барса», потому что Пеп Гвардиола восхищался Жирковым.

C этой ситуацией хорошо знаком агент Алан Прудников. Он говорил, что узнавал у Жиркова, правда ли он мечтает играть за «Барсу». Услышав положительный ответ, Прудников начал пробивать возможность перехода Жиркова в «Барселону». Дальше события происходили в таком порядке:

• Прудников связался с Жоаном Лапортой через знакомого отца. Тот выслушал и сказал, что все нужно решать через Пепа Гвардиолу.

• Гвардиола хотел поговорить с Жирковым, потому что был действительно заинтересован в нем. Но Жирков постеснялся из-за незнания языка.

• Прудников вылетал в Испанию на переговоры с «Барселоной». Но трансфер не состоялся. Прудников говорил: «Сделка сорвалась, когда «Барселона» прислала официальный запрос в ЦСКА. Но в клубе дали понять, что игрок переходит в «Челси». И тогда спустя 2-3 недели «Барселона» переключилась на Максвелла из «Интера».

Жирков в Англии: скучал в Лондоне и расстраивался из-за нехватки времени в «Челси», хотя чувствовал, что тянул уровень

Один из самых популярных тезисов, высказываемых Жирковым в интервью, касается сложной жизни в Англии. Они касались и бытовых, и игровых проблем.

Первое – были сложности с языком: «я сам просил дать любого человека, который сможет помочь в первое время, говорил, что буду сам платить ему деньги. Мне отказали. В клубе много русских людей работает, приходилось спорить, но они просто говорили: «Это «Челси», Юра». Находили аргументы, почему без переводчика лучше».

Второе – с документами. Здесь такое: «Когда родился второй ребенок – ему отказывали в визе, приходилось одному жить. Это сложно: не видеть жену, не знать, как дети растут. Все это, конечно, сказывалось на игре. Не знаю, почему не давали визу. Сначала сыну, потом теще. Непонятно, как такое вообще происходит?! Ребенок совсем маленький, отец играет в футбол. Все же понятно. В какой-то момент понял, что мне никто не может и не хочет помочь. Параллельно я видел, что у того же Павлюченко был и переводчик, и помощник. У меня не было никого. Я учил язык, старался адаптироваться, но…».

Жирков рассказывал, как его добила нехватка игровой практики: «Но я очень хотел в Россию из-за передряг в быту. Мало было друзей, мелочь на мелочь накладывалось. Был еще такой момент в конце сезона, когда мы играли с «Манчестер Сити». При счете 0:1 я начал одну атаку – сравняли. Потом другую – победили 2:1. Надеялся, что доказал, что в тот момент меня начнут выпускать на поле. Но, помню, после этого Анчелотти меня все 3-4 матча до конца сезона так и не поставил. Я, честно, обиделся».

Возвращение Жиркова в Россию – очень сложная история. За переход в «Анжи» он чуть не получил танк

В 2011 году «Анжи» закрыл переход Юрия Жиркова из «Челси» за 15 млн евро. Со стороны «Анжи» это была прекрасная сделка. Но, зная бэкграунд, можно понять: события протекали крайне сложно. Вот слова журналиста и комментатора «Матч ТВ» Тимура Журавеля:

«Я был свидетелем, как Герман Ткаченко уговаривал Жиркова перейти из «Челси» в «Анжи». Герман не хотел воздействовать на Юру по-агентски и знал, что я с Жирковым немножко общаюсь. Его идея была в том, чтобы я несколько дней провел с Юрой в Лондоне, прозондировал почву, узнал вообще, как и чем он живет, готов ли в принципе перейти в «Анжи» и что может сподвигнуть Жиркова к этому переходу.

В общем, мы 3-4 дня ходили с Юрой по Лондону и болтали. В конце каждого дня у нас был ужин с Германом, который по чуть-чуть добавлял к этим разговорам агентских вещей. То про подъемные расскажет, то про что-то еще – максимально аккуратно и ненавязчиво. В остальное время Герман отдавал Жиркова мне.

Юра действительно увлечен артефактами войны, для него это целая жизнь. Когда мы пошли в Imperial War Museums, где собраны военные ордена, костюмы и все такое, я увидел другого человека. Как только Жирков переступал порог музея, кто-то переключал тумблер. Юра мне рассказывал про каждую медаль. Говорил, что за этой гоняется столько-то, а за той столько-то, а вот эта у него есть, а вот это выжившие после покушения на Гитлера – здесь 8-е, а здесь 11-е. Или объяснял, чем отличается гравировка одной медали от другой.

Человек реально этим живет. Недавно был в отпуске в Светлогорске, пересекся там с Жирковым. Мы начали вспоминать наши прогулки по Лондону, Юра вдруг говорит: «Слушай, вот тогда в музее мы видели китель Геринга. Это не настоящий висел!» Я думаю: «Юра, епрст». Просто представьте, насколько человек увлечен. Тогда же в Лондоне Юра мне сказал, хочет такой-такой-то танк, что это его мечта. И добавил, что танк стоит миллион евро, жена его убьет, если он решится на такую покупку.

Я так и передал Герману: «Жирков бредит танком». Герман ответил: «Танк, конечно, тяжеловато будет». В итоге нашел выход. На каком-то черном или не черном рынке нашел ему настоящую форму офицера СС, со всеми документами, с паспортом. Это была не просто какая-то форма, сшитая в 90-е, а она сертифицирована, реально из тех времен, в ней воевали.

Стоила она, если не ошибаюсь, 40 тысяч евро. Целый чемоданчик с полной формой какого-то немецкого офицера. Думаю, для Жиркова это был показательный момент. Как к нему относится тот, кто его хочет переманить из одного клуба в другой».

Сам Ткаченко рассказывал: «Тяжело было убедить его. Юра – человек, с большим трудом принимающий важные решения. Мне кажется, я его просто достал. Вцепился и не отпускал, не отходил ни на шаг. Твердил, что он станет частью великого проекта. Подговорил его друзей по «Челси» Бенаюна и Ивановича, которые прожигали ему мозг во время турне по Малайзии. Мы с Сулейманом Керимовым встретились с его женой Инной, привлекли ее на свою сторону. Но все равно тяжело… Даже когда мы решили все вопросы и оставалось только поставить подпись под контрактом, Юра взял на раздумье еще три часа. Подписал бумаги, потом говорит: «Можно все вернуть обратно?»

Кстати, сам Жирков про переход говорил такое: «Не выдержал. Дал согласие. Тем более предложения к тому моменту были, а «Челси» устраивал именно вариант с «Анжи». А мне уже было все равно куда. Лишь бы в Россию».

Жирков после «Челси» хотел в «Спартак». Он даже встречался с Карпиным

Сослан Джанаев говорил:

«Ходили слухи, что он может перейти в «Спартак»? Да, это так. Я с ним созванивался, он очень хотел в «Спартак» перейти сам, но Гинер и Абрамович отказались его продавать именно туда».

Сам Жирков рассказывал о возможном переходе в «Спартак» такое:

1. «Последние четыре тура в моем последнем сезоне в Англии я вообще не выходил на поле. Да и бытовые проблемы были, и я хотел вернуться в Россию. Почему не отпустили в «Спартак» – не знаю. Может, «Анжи» больше денег давал. Перешел в «Анжи» из-за знакомства Романа Абрамовича и Германа Ткаченко? Думаю, Сулейман Керимов и Роман Абрамович тоже общаются: это могло повлиять. Может, повлияло, что я раньше играл за ЦСКА».

2. Жирков встречался с Валерием Карпиным, чтобы обсудить переход в «Спартак». Но его не отпустил Абрамович. К переходу в «Спартак» с учетом прошлого в ЦСКА Жирков относился спокойно: «Ну, Широков же переходил».

Почему Жирков так долго играл? Он сам понимал сложности, но не мог оставить футбол

В апреле 2022 года Юрий Жирков дал большое интервью «Чемпионату». Там же он затронул важный вопрос: зачем Жиркову в таком состоянии, когда травмы и солидный для карьеры возраст, все еще нужен футбол? Тогда, когда он тренировался в Подмосковье к нему подходили сотрудники базы и спрашивали, зачем ему это надо. Этим же вопросом задавался и его личный тренер.

На вопрос, зачем ему это нужно, Жирков отвечал спокойно: «Футбол – это дело, которым я занимался всю жизнь. После травмы всегда охота восстановиться и играть дальше. Я тренировался, поступило предложение – почему бы не поиграть?»

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

Текст: Илья Егоров

Фото: ZUMAPRESS, Dmitry Golubovich/Global Look Press, соцсети Юрия Жиркова, официальный сайт РПЛ