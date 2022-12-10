Экс-тренер сборной России Валерий Газзаев поделился впечатлениями от победы Хорватии над Бразилией в матче 1/4 финала ЧМ-2022.
«В истории всегда остается результат. Самая красивая игра – это результат. Хорваты очень строго играли в обороне и поймали момент.
Возможно, каждый из игроков хорватской сборной выдал свой лучший матч в карьере. Им трудно соревноваться в мастерстве с бразильцами. Но они дотерпели до серии пенальти, где отлично себя проявил вратарь Ливакович.
Я поздравляю сборную Хорватии, ее тренерский штаб и персонально Ивицу Олича с выходом в полуфинал», – сказал Газзаев.
- Соперник хорватов по полуфиналу – Аргентина.
- Газзаев и Олич вместе работали в ЦСКА.
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