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    Газзаев прокомментировал выход сборной Хорватии в полуфинал ЧМ-2022

    Экс-тренер сборной России Валерий Газзаев поделился впечатлениями от победы Хорватии над Бразилией в матче 1/4 финала ЧМ-2022.

    «В истории всегда остается результат. Самая красивая игра – это результат. Хорваты очень строго играли в обороне и поймали момент.

    Возможно, каждый из игроков хорватской сборной выдал свой лучший матч в карьере. Им трудно соревноваться в мастерстве с бразильцами. Но они дотерпели до серии пенальти, где отлично себя проявил вратарь Ливакович.

    Я поздравляю сборную Хорватии, ее тренерский штаб и персонально Ивицу Олича с выходом в полуфинал», – сказал Газзаев.

    • Соперник хорватов по полуфиналу – Аргентина.
    • Газзаев и Олич вместе работали в ЦСКА.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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