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Олич: «У Жиркова может получиться играть еще несколько лет на высоком уровне. Он как Модрич»

Тренер сборной Хорватии Ивица Олич сравнил Юрия Жиркова с Лукой Модричем.

«Он уже немолодой игрок, но у него много опыта. Если он хочет и желает, то у него может получиться играть еще несколько лет на высоком уровне.

Это редкий случай, когда футболисты играют на таком хорошем уровне в позднем возрасте. Но у нас есть игрок в сборной Хорватии, который выигрывал Лигу чемпионов и сегодня он играет за сборную в 37 лет. Это Модрич.

Если у него еще есть настрой, то он может играть на достойном уровне. Жирков – схожий пример, он хороший футболист, который может поддержать и оборону, и атаку», – сказал Олич.

  • Жирков – свободный агент.
  • «Химки» не захотели продлевать контракт с 38-летним футболистом.
  • Во 2-й части прошедшего сезона он поучаствовал в 3 матчах.

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Источник: «Спорт РБК»

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