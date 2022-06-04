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  • Олич: «Жирков мог сделать европейскую карьеру, но ему не нужны были лучшие клубы мира. Его сердце принадлежало России»

Олич: «Жирков мог сделать европейскую карьеру, но ему не нужны были лучшие клубы мира. Его сердце принадлежало России»

4 июня 2022, 21:29
3

Тренер сборной Хорватии Ивица Олич считает, что его бывший партнер по ЦСКА Юрий Жирков мог заиграть в Европе.

«Когда я играл с Жирковым, он совершил большой трансфер, но он всегда хотел вернуться домой и играть в России. Он был игроком, который мог сделать карьеру на европейском уровне, но его сердце всегда принадлежало России. Ему не нужны были лучшие клубы мира.

Когда он ушел из ЦСКА — был недоволен, что подписал контракт с «Челси». Когда мы говорили по телефону — он всегда отмечал, что мечтает вернуться обратно. Наверное, поэтому он не сыграл на таком уровне, как я. Не дал такого качества, потому что поскорее хотел уехать в Россию и сделать свою карьеру в этой стране», – сказал Олич.

  • Жирков – свободный агент.
  • «Химки» не захотели продлевать контракт с 38-летним футболистом.
  • Во 2-й части прошедшего сезона он поучаствовал в 3 матчах.

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Источник: «РБК Спорт»
Россия. Премьер-лига Жирков Юрий Олич Ивица
Комментарии (3)
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nik55
1654407816
какая карьера----деньги в голове
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paracetamol
1654425005
Да был он в Англии, и чего обился?
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Hoahin
1654427355
Жирков хорошим футболистом был, но уж очень падкий на деньги
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