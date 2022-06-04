Олич: «Жирков мог сделать европейскую карьеру, но ему не нужны были лучшие клубы мира. Его сердце принадлежало России»

Тренер сборной Хорватии Ивица Олич считает, что его бывший партнер по ЦСКА Юрий Жирков мог заиграть в Европе.

«Когда я играл с Жирковым, он совершил большой трансфер, но он всегда хотел вернуться домой и играть в России. Он был игроком, который мог сделать карьеру на европейском уровне, но его сердце всегда принадлежало России. Ему не нужны были лучшие клубы мира.

Когда он ушел из ЦСКА — был недоволен, что подписал контракт с «Челси». Когда мы говорили по телефону — он всегда отмечал, что мечтает вернуться обратно. Наверное, поэтому он не сыграл на таком уровне, как я. Не дал такого качества, потому что поскорее хотел уехать в Россию и сделать свою карьеру в этой стране», – сказал Олич.