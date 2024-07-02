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Ивица Олич
Новости
Ивица Олич - новости
Хорватия
14 сентября 1979 (47)
Тренер
Статистика
Новости
Олич двумя словами ответил на потенциальное предложение от «Спартака»
27 апреля
3
Олич раскритиковал руководство ЦСКА
27 апреля
3
Фото
Олич получил новое назначение
2024.07.02 17:07
1
Олич сказал, почему не работал в других клубах после ухода из ЦСКА
2024.02.29 09:50
Олич составил свою идеальную команду, включив в нее россиянина
2024.02.28 20:54
Олич: «Газзаев запрещал в ЦСКА хорватский язык»
2024.02.28 20:03
Олич ответил, кто сильнее – Головин или Миранчук
2024.02.12 23:57
Олич назвал лучшего хорвата в истории РПЛ
2024.02.12 21:19
4
Олич: «Акинфеев мог выступать в лучшей команде Европы»
2024.02.12 18:17
1
Олич заявил, что Модрич не справится с уровнем РПЛ
2024.02.12 12:26
3
Олич назвал главную проблему Дзагоева
2024.02.09 19:19
4
Олич рассказал, как в Хорватии относились к его работе в РПЛ
2024.02.09 16:00
Олич прокомментировал интерес «Баварии» к Файзуллаеву
2024.02.07 08:31
Олич назвал самого талантливого игрока ЦСКА, с которым он играл
2023.10.03 12:24
1
Олич высказался о переходах Фернандеса и Медины в «Зенит» и «Спартак»
2023.07.18 15:15
Олич отреагировал на слова Гинера о своей работе
2023.04.27 23:18
1
Гинер впервые назвал причину увольнения Олича из ЦСКА
2023.04.27 15:59
1
Олич: «Жирков был недоволен, что подписал контракт с «Челси». Он хотел остаться в России»
2023.02.13 19:04
1
Олич объяснил, почему Ловрен ушел из «Зенита»
2023.01.02 17:54
1
Гвардиол побил рекорд Олича на ЧМ
2022.12.17 18:57
Газзаев прокомментировал выход сборной Хорватии в полуфинал ЧМ-2022
2022.12.10 16:55
Олич: «У Хорватии есть шансы против Бразилии. Модрич покажет первоклассную игру»
2022.12.09 13:44
1
Роналду – третий игрок в истории, ставший самым молодым и возрастным автором гола своей сборной на ЧМ
2022.11.24 22:37
Олич: «Жирков мог сделать европейскую карьеру, но ему не нужны были лучшие клубы мира. Его сердце принадлежало России»
2022.06.04 21:29
3
Олич: «У Жиркова может получиться играть еще несколько лет на высоком уровне. Он как Модрич»
2022.06.04 14:56
Олич: «ЦСКА купил много хороших игроков, но на поле этого не видно»
2022.05.20 00:40
4
Бабаев – об интервью Олича: «Журналист его просто использовал, но мы не в обиде»
2021.11.19 16:48
5
Олич: «Лучше ЦСКА только «Зенит». Команда должна быть в тройке»
2021.11.19 12:43
8
Олич: «Березуцкий и Ермакович ушли через две недели после того, как я возглавил ЦСКА. Это неправильно»
2021.11.19 11:18
Олич: «Изначально ЦСКА собирался поставить тренером кого-то из Березуцких, поэтому они были против меня»
2021.11.19 09:51
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