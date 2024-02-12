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    Олич: «Акинфеев мог выступать в лучшей команде Европы»

    Бывший игрок и тренер ЦСКА Ивица Олич оценил уровень голкипера команды Игоря Акинфеева.

    – Вы успели побывать и футболистом, и тренером ЦСКА, а Акинфеев всe ещe играет в воротах «армейцев». У ЦСКА есть зависимость от Игоря?

    – Ему и 17 лет не было, когда пришeл в ЦСКА. Но уже тогда было понятно, что он станет одним из лучших вратарей России. Когда я вернулся тренером, Игорь не изменился, ничего с ним не произошло: хорошего уровня, молодой. Даже и не скажешь, что 15 лет прошло. Он один из лучших. Мог играть в лучшей команде Европы.

    – Клубу будет тяжело без него?

    – Конечно, такого голкипера тяжело найти. Но это жизнь.

    • Акинфеев дебютировал за ЦСКА в 2003 году.
    • Он выигрывал с клубом Кубок УЕФА.
    • У Игоря летом истекает контракт.

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    Источник: Metaratings

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    12.02.2024 18:17
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    Комментарии (1)
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    Хургада
    1708052102
    С его ростом - 186, не мог бы он играть в топ клубах. По мастерству вопросов нет, а ростом маловат для топ клубов.
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