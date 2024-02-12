Олич: «Акинфеев мог выступать в лучшей команде Европы»

Бывший игрок и тренер ЦСКА Ивица Олич оценил уровень голкипера команды Игоря Акинфеева.

– Вы успели побывать и футболистом, и тренером ЦСКА, а Акинфеев всe ещe играет в воротах «армейцев». У ЦСКА есть зависимость от Игоря?

– Ему и 17 лет не было, когда пришeл в ЦСКА. Но уже тогда было понятно, что он станет одним из лучших вратарей России. Когда я вернулся тренером, Игорь не изменился, ничего с ним не произошло: хорошего уровня, молодой. Даже и не скажешь, что 15 лет прошло. Он один из лучших. Мог играть в лучшей команде Европы.

– Клубу будет тяжело без него?

– Конечно, такого голкипера тяжело найти. Но это жизнь.