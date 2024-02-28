Олич составил свою идеальную команду, включив в нее россиянина

Бывший форвард ЦСКА Ивица Олич составил свою команду мечты.
«Лука Модрич был бы обязательно в команде вместе со мной. Будь я тренером, тогда на ворота поставил бы Игоря Акинфеева. В защите Йошко Гвардиол, полузащитник Модрич, а в нападении – Олич и Франк Рибери», – сказал хорват на ютуб-канале «Мяч Shorts».
- Олич был в ЦСКА в 2003-2007 годах.
- У хорвата за москвичей 116 матчей, 44 гола, 14 ассистов.
- Больше игр Олич провел только за «Гамбург» (143).
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Источник: «Бомбардир»