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    Гинер впервые назвал причину увольнения Олича из ЦСКА

    Президент ЦСКА Евгений Гинер впервые назвал причину увольнения Ивицы Олича с поста главного тренера клуба.

    Алексей Березуцкий. Почему?

    – Нам тогда надо было что‑то менять. Леша был под рукой. Я ему сам сказал: «Смотри. С одной стороны, я тебя прошу. С другой, ты можешь сломать себе жизнь. Может, все‑таки начать снизу?» Он говорит: «Нет, я готов к критике». Я отвечаю: «Давай попробуем, почему нет». Все же тренеры как‑то начинают, решил поэкспериментировать.

    – А Ивица Олич?

    – Он прекрасный человек. Очень любит ЦСКА. Но он одиночка. Вот я задавал вопрос: «Ивица, а зачем нам тренер по физподготовке, если ты все знаешь? Мы вроде взяли хорошего и сильного. А зачем нам тактики?» Он никого не слушал.

    Хороший парень, старался и работал день и ночь. Все бросил. И зарплата вообще «ни о чем» была. Но мое все‑таки мнение: он бы завел клуб в нехорошее русло.

    Как раз ты мне задал вопрос, сам ли я должен делать всю работу или мои помощники, окружение? Я ответил: у меня принцип такой, что не может человек все знать и уметь. Надо прислушиваться, смотреть. Набрать специалистов. У него этого не было. Поэтому я расстался с ним.

    • Хорват возглавлял ЦСКА с марта по июнь этого года.
    • Под его руководством команда заняла итоговое 6-е место в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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