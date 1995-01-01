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    Олич: «Лучше ЦСКА только «Зенит». Команда должна быть в тройке»

    Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич высказался о перспективах московского клуба.

    – После всех ваших слов остался только один вопрос. Если вернуть время назад, согласились бы на то предложение ЦСКА?

    – Только при условии, что приду в клуб летом перед сборами и полностью со своей командой. Но в тот момент во мне бушевали эмоции: меня позвал ЦСКА – клуб, который для меня много значит. Свою работу я сделал хорошо, знаю это. Даже Чорлука мне сказал: «Не могу поверить, что с этими игроками ты выстроил такую хорошую команду». Ну да ладно.

    Сейчас я доволен, что всe получилось вот так. Если доверия нет, лучше не работать. Желаю ЦСКА всегда добиваться успехов, команда должна быть в тройке.

    Я РПЛ хорошо знаю, команды знаю, поэтому думаю, что только «Зенит» лучше ЦСКА. Я же про всe уже забыл. Мне жалко только игроков.

    – Почему?

    – Когда я ушeл, получил от них много слов поддержки. Почти все написали мне. Я знаю, что им со мной было комфортно, им нравились тренировки. У меня была хорошая и рабочая атмосфера, игроки были довольны. Они не хотели, чтобы я уходил. Это для меня самое главное.

    • Хорват возглавлял ЦСКА с марта по июнь этого года.
    • Под его руководством команда заняла итоговое 6-е место в РПЛ.
    • ЦСКА идет на 5-м месте в РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:43
    Комментарии9
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      Рейтинг: +3806

      Дедуктор 1 час назад

      Честно говоря, Олич мне очень нравился как игрок. И сразу произвел приятное впечатление в качестве тренера. Когда он пришел в ЦСКА, то уже в первом же матче проступили контуры новых тактических схем. В общем, не знаю как насчет ЦСКА дело повернется, но в РПЛ такой тренер очень бы не помешал. Например, в качестве тренера Краснодара. А то ВМГ как то совсем уж явно не справляется.

      1
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      Рейтинг: +2797

      Бухбух 1 час назад

      Пока в ЦСКА Чалов и К - ЦСКА должен был быть в середине таблицы, если бы не судейские ляпы.

      0
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      Рейтинг: +10

      fgfddf78 2 часа назад

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      Да прогнозы платные, но поверь оно того стоит... Если что, я сними работаю с 2015 года так что можешь не боятся, все 10 раз проверенно не обман!

      0
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      Рейтинг: -84

      Аден 2 часа назад

      однако же, стыдно, очень стыдно за бЗденитище.

      0
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      Рейтинг: +6609

      серега кашин 2 часа назад

      олич сам ноль, а цска не будет в тройке по любому

      0
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      Рейтинг: +721

      OOOVVV. 3 часа назад

      Теряет Ивица любовь болельщиков ЦСКА, много болтает глупого.
      В ЦСКА ему дорога закрыта.

      1
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      Рейтинг: +38241

      Project Бабангида 3 часа назад

      после таких заявлений ржали все....даже кони

      6
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      Рейтинг: +346

      Forvard47 3 часа назад

      ахахахахахахахах цска должен быть в тройке.. олич ты там че в нулевых застрял? вылазий давай в реальность.. цска это середняк

      1
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      Рейтинг: +1401

      ПалкоВводецъ 4 часа назад

      Лучше Зенит это золотые слова. Зенит чемпион. Стыдно за срамтак с 10 места. Гыгыгы

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