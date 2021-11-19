Олич: «Лучше ЦСКА только «Зенит». Команда должна быть в тройке»

Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич высказался о перспективах московского клуба.

– После всех ваших слов остался только один вопрос. Если вернуть время назад, согласились бы на то предложение ЦСКА?

– Только при условии, что приду в клуб летом перед сборами и полностью со своей командой. Но в тот момент во мне бушевали эмоции: меня позвал ЦСКА – клуб, который для меня много значит. Свою работу я сделал хорошо, знаю это. Даже Чорлука мне сказал: «Не могу поверить, что с этими игроками ты выстроил такую хорошую команду». Ну да ладно.

Сейчас я доволен, что всe получилось вот так. Если доверия нет, лучше не работать. Желаю ЦСКА всегда добиваться успехов, команда должна быть в тройке.

Я РПЛ хорошо знаю, команды знаю, поэтому думаю, что только «Зенит» лучше ЦСКА. Я же про всe уже забыл. Мне жалко только игроков.

– Почему?

– Когда я ушeл, получил от них много слов поддержки. Почти все написали мне. Я знаю, что им со мной было комфортно, им нравились тренировки. У меня была хорошая и рабочая атмосфера, игроки были довольны. Они не хотели, чтобы я уходил. Это для меня самое главное.

Хорват возглавлял ЦСКА с марта по июнь этого года.

Под его руководством команда заняла итоговое 6-е место в РПЛ.

ЦСКА идет на 5-м месте в РПЛ.

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