Олич: «Лучше ЦСКА только «Зенит». Команда должна быть в тройке»

Честно говоря, Олич мне очень нравился как игрок. И сразу произвел приятное впечатление в качестве тренера. Когда он пришел в ЦСКА, то уже в первом же матче проступили контуры новых тактических схем. В общем, не знаю как насчет ЦСКА дело повернется, но в РПЛ такой тренер очень бы не помешал. Например, в качестве тренера Краснодара. А то ВМГ как то совсем уж явно не справляется.
Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич высказался о перспективах московского клуба.
– После всех ваших слов остался только один вопрос. Если вернуть время назад, согласились бы на то предложение ЦСКА?
– Только при условии, что приду в клуб летом перед сборами и полностью со своей командой. Но в тот момент во мне бушевали эмоции: меня позвал ЦСКА – клуб, который для меня много значит. Свою работу я сделал хорошо, знаю это. Даже Чорлука мне сказал: «Не могу поверить, что с этими игроками ты выстроил такую хорошую команду». Ну да ладно.
Сейчас я доволен, что всe получилось вот так. Если доверия нет, лучше не работать. Желаю ЦСКА всегда добиваться успехов, команда должна быть в тройке.
Я РПЛ хорошо знаю, команды знаю, поэтому думаю, что только «Зенит» лучше ЦСКА. Я же про всe уже забыл. Мне жалко только игроков.
– Почему?
– Когда я ушeл, получил от них много слов поддержки. Почти все написали мне. Я знаю, что им со мной было комфортно, им нравились тренировки. У меня была хорошая и рабочая атмосфера, игроки были довольны. Они не хотели, чтобы я уходил. Это для меня самое главное.
- Хорват возглавлял ЦСКА с марта по июнь этого года.
- Под его руководством команда заняла итоговое 6-е место в РПЛ.
- ЦСКА идет на 5-м месте в РПЛ.
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