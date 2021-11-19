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  • Олич: «Лучше ЦСКА только «Зенит». Команда должна быть в тройке»

Олич: «Лучше ЦСКА только «Зенит». Команда должна быть в тройке»

19 ноября 2021, 12:43
8

Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич высказался о перспективах московского клуба.

– После всех ваших слов остался только один вопрос. Если вернуть время назад, согласились бы на то предложение ЦСКА?

– Только при условии, что приду в клуб летом перед сборами и полностью со своей командой. Но в тот момент во мне бушевали эмоции: меня позвал ЦСКА – клуб, который для меня много значит. Свою работу я сделал хорошо, знаю это. Даже Чорлука мне сказал: «Не могу поверить, что с этими игроками ты выстроил такую хорошую команду». Ну да ладно.

Сейчас я доволен, что всe получилось вот так. Если доверия нет, лучше не работать. Желаю ЦСКА всегда добиваться успехов, команда должна быть в тройке.

Я РПЛ хорошо знаю, команды знаю, поэтому думаю, что только «Зенит» лучше ЦСКА. Я же про всe уже забыл. Мне жалко только игроков.

– Почему?

– Когда я ушeл, получил от них много слов поддержки. Почти все написали мне. Я знаю, что им со мной было комфортно, им нравились тренировки. У меня была хорошая и рабочая атмосфера, игроки были довольны. Они не хотели, чтобы я уходил. Это для меня самое главное.

  • Хорват возглавлял ЦСКА с марта по июнь этого года.
  • Под его руководством команда заняла итоговое 6-е место в РПЛ.
  • ЦСКА идет на 5-м месте в РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Олич Ивица
Комментарии (8)
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Project Бабангида
1637317633
после таких заявлений ржали все....даже кони
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OOOVVV.
1637318442
Теряет Ивица любовь болельщиков ЦСКА, много болтает глупого. В ЦСКА ему дорога закрыта.
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серега кашин
1637320467
олич сам ноль, а цска не будет в тройке по любому
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fgfddf78
1637322148
Если еще не знаешь на что сегодня ставить, могу посоветовать добротный сайт прогнозов на футбол king-ball.ru Да прогнозы платные, но поверь оно того стоит... Если что, я сними работаю с 2015 года так что можешь не боятся, все 10 раз проверенно не обман!
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Бухбух
1637324774
Пока в ЦСКА Чалов и К - ЦСКА должен был быть в середине таблицы, если бы не судейские ляпы.
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Дедуктор
1637326284
Честно говоря, Олич мне очень нравился как игрок. И сразу произвел приятное впечатление в качестве тренера. Когда он пришел в ЦСКА, то уже в первом же матче проступили контуры новых тактических схем. В общем, не знаю как насчет ЦСКА дело повернется, но в РПЛ такой тренер очень бы не помешал. Например, в качестве тренера Краснодара. А то ВМГ как то совсем уж явно не справляется.
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paracetamol
1637331054
Команда должна быть в тройке... - Это сколько же судей надо субсидировать? Никаких денег не хватит!
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serglider
1637349000
Что-то не сходится: лучше ЦСКА только Зенит, а команда идет на 5-ом месте))) По составу, разве только Акинфеев играет на своем уровне, остальные даже на своем уровне не играют! 5-е место, на сегодняшний день - это максимум армейцев!
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