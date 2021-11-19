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  • Бабаев – об интервью Олича: «Журналист его просто использовал, но мы не в обиде»

Бабаев – об интервью Олича: «Журналист его просто использовал, но мы не в обиде»

19 ноября 2021, 16:48
5

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отреагировал на интервью бывшего игрока и тренера команды Ивицы Олича.

Интервью Ивицы, конечно, расстроило, не буду скрывать. Но не потому, что там абсолютно вымышленные выпады в мою сторону. А потому, что в данном случае журналист, как мне кажется, его просто использовал и, судя по всему, спровоцировал на определенные ответы.

Ведь прошло уже почти полгода, как мы достаточно цивилизованно расстались и подписали соглашение, предусматривающее, кстати, пункт о крупном штрафе за распространение сведений, порочащих деловую репутацию клуба и его сотрудников. Этот штраф мы, конечно же, не будем применять в данном случае.

И вдруг спустя столько времени такая болезненная реакция. Не буду вступать в полемику по каждому пункту и повторяться о причинах расставания. Скажу только, что все условия с Ивицей были проговорены до начала сотрудничества. Он знал, на что шел.

Ну и, наверное, не стоило говорить в такой риторике, как было сказано, о «тренере из Белоруссии» и братьях Березуцких. Они этого точно не заслужили. Можно было ограничиться выпадами в адрес руководства клуба.

– Повлияла ли на уход Олича его близость к Деяну Йоксимовичу и Тимуру Гурцкая?

– Нет, абсолютно. Про Тимура я не в курсе, а с Деяном мы давно знакомы – он в свое время представлял интересы Олича. Я сам тогда еще в роли юриста подписывал трудовой договор с Ивицей.

Про его дружбу с Деяном мы знали, и это не было каким-то негативным фактором. Мы не сомневались, что Ивица будет делать все в интересах клуба, а не потому что с кем-то знаком и пляшет под чью-то дудку. Дело вообще не в этом. Дело исключительно в футбольной плоскости.

– На ваш взгляд, почему Олич сделал эти заявления?

Могу предположить, что, к сожалению, эмоции взяли вверх. Так бывает. В любом случае мы не в обиде, а Олич был и остается одной из легенд клуба.

«Бабаев думает, что я – тренер из Белоруссии. Но я все расскажу». Олич раскрыл подробности ухода из ЦСКА

Олич: «Я никогда не вернусь в ЦСКА при нынешнем руководстве»

Олич: «В ЦСКА мне пришлось воевать с Бабаевым и остальными. Им хотелось поставить своих людей, а тут я»

Олич: «Изначально ЦСКА собирался поставить тренером кого-то из Березуцких, поэтому они были против меня»

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Олич: «Лучше ЦСКА только «Зенит». Команда должна быть в тройке»

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА Олич Ивица Бабаев Роман
Комментарии (5)
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Блямба
1637329951
Почему-то крылья выросли и хвост поднялся у Ивицы после Сплита.. Рвёт концы,видимо.
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Project Бабангида
1637330272
да ладно....Бабаев первый его использовал
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Niko
1637331199
ответ в стиле руководства ЦСКА. Ну и правильно.
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OOOVVV.
1637336464
Олич думал, что АВБ не справится на посту тренера и его позовут обратно, не получилось, вот и взыграла обида. Ответ Бабаева ожидаем.
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