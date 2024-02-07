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    Олич прокомментировал интерес «Баварии» к Файзуллаеву

    Экс-нападающий ЦСКА и «Баварии» Ивица Олич оценил полузащитника российского клуба Аббосбека Файзуллаева, к которому, по слухам, проявляет интерес мюнхенский клуб.

    «По поводу интереса «Баварии» к Файзуллаеву я пока ничего не знаю. Если мюнхенцы следят за ним, то это говорит о его уровне, но ему важно проявить себя не только в нескольких отдельных матчах, но и на протяжении нескольких сезонов. После этого можно будет серьезно обсуждать интерес к игроку не только от «Баварии», но и других больших клубов.

    Заметно, что Аббосбек обладает хорошими качествами. Он футболист, который сразу попал в основной состав ЦСКА, приехав из Узбекистана. Он сразу стал демонстрировать высокий уровень. Если так и продолжит, то я уверен, что у него будет много предложений из других стран», – сказал Олич.

    • 20-летний Файзуллаев выступает за ЦСКА с августа 2023 года после перехода из «Пахтакора».
    • В 18 матчах за столичный клуб на счету хавбека 2 гола и 9 результативных передач.
    • Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 4 миллиона евро.

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    Источник: Metaratings.ru

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    07.02.2024 08:31
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    Комментарии (1)
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    Suvorov71
    1707288864
    А насколько сильно он проявил себя на кубке Азии
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