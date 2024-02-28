Олич: «Газзаев запрещал в ЦСКА хорватский язык»

Бывший форвард ЦСКА Ивица Олич вспомнил, что ему запрещалось говорить на хорватском.

«Попадает ли Валерий Газзаев в какой-либо из моих топов? Конечно, с ним выиграл всe, что только можно. Мы выиграли чемпионат России, Кубок УЕФА – это очень сложно.

Он запретил говорить на хорватском с Элвером Рахимичем. Удивился, почему он хочет этого от меня, ведь я только приехал. Стало понятно через пару месяцев, когда начал говорить на русском. Газзаев хотел мне помочь. Рахимич же до этого боялся, говорил мне, что мы не можем общаться на хорватском, нужно говорить на русском», – сказал Олич на ютуб-канале «Мяч Shorts».