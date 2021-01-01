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Олич: «ЦСКА купил много хороших игроков, но на поле этого не видно»

Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич высказался о возможном уходе из московского клуба Алексея Березуцкого.

«Команда купила много хороших игроков, но на поле этого не видно. Игра и результат оставляют желать лучшего.

В таком случае всегда будут вопросы об увольнении. И это касается не только Березуцких, а всех тренеров.

Я не против них. Но если у тренера нет результата, то будут проблемы», – считает Олич.

  • Хорват возглавлял ЦСКА с марта по июнь 2021 года.
  • В этом сезоне РПЛ команда идет на 5-м месте.
  • Москвичам осталось сыграть с «Ростовом» (21 мая).

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Источник: «Известия»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +64285

    portero 26 минут назад

    в ЦСКА Олич хочет?

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