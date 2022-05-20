Олич: «ЦСКА купил много хороших игроков, но на поле этого не видно»

Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич высказался о возможном уходе из московского клуба Алексея Березуцкого.
«Команда купила много хороших игроков, но на поле этого не видно. Игра и результат оставляют желать лучшего.
В таком случае всегда будут вопросы об увольнении. И это касается не только Березуцких, а всех тренеров.
Я не против них. Но если у тренера нет результата, то будут проблемы», – считает Олич.
- Хорват возглавлял ЦСКА с марта по июнь 2021 года.
- В этом сезоне РПЛ команда идет на 5-м месте.
- Москвичам осталось сыграть с «Ростовом» (21 мая).
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Источник: «Известия»