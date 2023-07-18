Олич высказался о переходах Фернандеса и Медины в «Зенит» и «Спартак»

Ивица Олич прокомментировал трансферы Марио Фернандеса и Хесуса Медины.

Бразилец перешел в «Зенит» из «Интернасьонала».

Он 10 лет провел в ЦСКА, но о возвращении договориться не удалось.

Медину ЦСКА продал «Спартаку» за 6 млн евро + бонусы.

– «Зенит» пополнил Марио Фернандес, с которым вы успели поработать в ЦСКА. Как относитесь к его выбору?

– Я был удивлeн, что за «Зенит» восемь легионеров играло в Суперкубке против ЦСКА, это очень много. Марио требовалось время, сейчас он возвращается в Россию. Хоть он толком и не играл полтора года, но в «Зените» полно бразильцев, он будет как дома.

– Болельщики воспринимают поступок Марио как предательство. Согласны?

– Марио, конечно, долго был в ЦСКА, потом ушeл в бразильский клуб и теперь вернулся в Россию. Это жизнь. Он профессиональный игрок, получил хорошее предложение.

Марио перешeл в команду, которая последние 10 лет всегда борется за чемпионство. А еще в ней много бразильцев. Думаю, в этом и есть основные причины.

– Хесус Медина перешeл из ЦСКА в «Спартак». На ваш взгляд, это нормально?

– В моe время такой переход из ЦСКА в «Спартак» был невозможен. Сейчас другое время. Легионеры приезжают в клуб, играют, но, если предлагают условия получше, то уходят.

В моe время ЦСКА был сильнейшей командой, и все хотели к нам, поэтому свой переход в «Спартак» я не могу даже представить.