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    • Олич высказался о переходах Фернандеса и Медины в «Зенит» и «Спартак»

    Олич высказался о переходах Фернандеса и Медины в «Зенит» и «Спартак»

    Ивица Олич прокомментировал трансферы Марио Фернандеса и Хесуса Медины.

    • Бразилец перешел в «Зенит» из «Интернасьонала».
    • Он 10 лет провел в ЦСКА, но о возвращении договориться не удалось.
    • Медину ЦСКА продал «Спартаку» за 6 млн евро + бонусы.

    – «Зенит» пополнил Марио Фернандес, с которым вы успели поработать в ЦСКА. Как относитесь к его выбору?

    – Я был удивлeн, что за «Зенит» восемь легионеров играло в Суперкубке против ЦСКА, это очень много. Марио требовалось время, сейчас он возвращается в Россию. Хоть он толком и не играл полтора года, но в «Зените» полно бразильцев, он будет как дома.

    – Болельщики воспринимают поступок Марио как предательство. Согласны?

    – Марио, конечно, долго был в ЦСКА, потом ушeл в бразильский клуб и теперь вернулся в Россию. Это жизнь. Он профессиональный игрок, получил хорошее предложение.

    Марио перешeл в команду, которая последние 10 лет всегда борется за чемпионство. А еще в ней много бразильцев. Думаю, в этом и есть основные причины.

    Хесус Медина перешeл из ЦСКА в «Спартак». На ваш взгляд, это нормально?

    – В моe время такой переход из ЦСКА в «Спартак» был невозможен. Сейчас другое время. Легионеры приезжают в клуб, играют, но, если предлагают условия получше, то уходят.

    В моe время ЦСКА был сильнейшей командой, и все хотели к нам, поэтому свой переход в «Спартак» я не могу даже представить.

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    Источник: Metaratings

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