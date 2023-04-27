Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Олич отреагировал на слова Гинера о своей работе

27 апреля 2023, 23:18
1

Экс-тренер ЦСКА Ивица Олич ответил президенту клуба Евгению Гинеру.

Гинер ранее заявил: «Он бы завел клуб в нехорошее русло».

«Не знаю, что люди из клуба рассказали Евгению Гинеру про меня, ведь его я видел лишь один раз, спустя семь дней после назначения в ЦСКА – мы с ним пообщались всего лишь две минуты. Ни о какой тактике и футболе мы с ним никогда не разговаривали.

В последние 15 лет я играл и работал во многих немецких клубах, где было очень много тренеров, я сменил 15 специалистов. Знаю, что в клубе не может быть одного тренера по физподготовке – их было минимум два, в «Баварии» вообще четыре!

На сегодняшний день один человек не может сам все решать. Может, когда я играл в ЦСКА, то тогда действительно был один тренер по физподготовке, ха-ха!

Газзаев делал подобное, но это было настолько давно, что сейчас все кардинально другое – все изменилось. В тренерском штабе должно быть много людей, а не только один главный тренер.

Эти люди, которые говорили Гинеру про меня, не были со мной рядом. Конечно, могу думать, что они не говорили хорошо – как только я приехал в ЦСКА, это мне было сразу видно», – сказал Олич.

  • Хорват возглавлял ЦСКА с марта по июнь 2021 года.
  • Под его руководством команда заняла итоговое 6-е место в РПЛ.

Еще по теме:
Олич двумя словами ответил на потенциальное предложение от «Спартака» 3
Олич раскритиковал руководство ЦСКА 3
Олич получил новое назначение 1
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Олич Ивица Гинер Евгений
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BRAZILES
1682653831
Беризуцкого толкали в главные тренера ---вот и все
Ответить
Главные новости
Двух вратарей «Динамо» пригласили на КДК за скандирование оскорблений в адрес «Спартака»
16:48
Моуринью раскритиковал судей после первого поражения «Реала»
16:23
Титов ответил, есть ли кризис в «Зените»
16:12
Раскрыта настоящая причина, по которой Барко пропускает матчи «Спартака»
15:47
5
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
16
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
9
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
5
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
6
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
3
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
12
Все новости
Все новости
Талалаев сказал, чем его удивил «Локомотив»
16:37
Лещук высказался о возможном концерте Канье Уэста в России
15:59
1
Черданцев оценил победу ЦСКА над «Зенитом»
15:35
2
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
9
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
5
«Динамо» назвали «Барселоной» в бело-голубых футболках
14:45
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
6
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
3
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
12
ФотоКлуб РПЛ отдал вингера в аренду в алжирский клуб
14:10
Григорян сказал, что плохого он увидел в игре «Спартака» против «Динамо»
13:57
2
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
1
ВидеоФанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
13:31
18
Радимов оценил поведение Семака в матче с ЦСКА в сравнении с Талалаевым
13:22
2
В «Динамо» заявили о провокациях в связи с удалением Тюкавина
13:10
2
«Спартаку» отказали в продаже участника ЧМ-2026 за 15 миллионов
12:45
1
ФотоЗащитник «Крыльев» перешел в клуб Первой лиги
12:29
Газзаев определил ошибку Карседо в матче с «Динамо»
12:17
6
ЦСКА отказали в продаже игрока за 15 миллионов
11:59
1
Генич сказал, в чем провалился Карседо в игре с «Динамо»
11:48
1
«Локомотив» отдаст вингера в «Крылья Советов»
11:39
В «Балтике» рассказали о серьезном разговоре с Талалаевым
11:28
5
Соболеву обидно за неназначенный пенальти в игре с ЦСКА
11:12
18
Радимов – о футболисте «Спартака»: «Его вообще откуда привезли?»
10:40
8
Кирьяков назвал игроков «Спартака», которые провалили матч с «Динамо»
10:05
17
Радимов заявил, что «Спартак» идет по наклонной
09:37
18
Шалимов отреагировал на гол Мостового в дебютной игре за «Локомотив»
09:18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+