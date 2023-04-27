Олич отреагировал на слова Гинера о своей работе

Экс-тренер ЦСКА Ивица Олич ответил президенту клуба Евгению Гинеру.

Гинер ранее заявил: «Он бы завел клуб в нехорошее русло».

«Не знаю, что люди из клуба рассказали Евгению Гинеру про меня, ведь его я видел лишь один раз, спустя семь дней после назначения в ЦСКА – мы с ним пообщались всего лишь две минуты. Ни о какой тактике и футболе мы с ним никогда не разговаривали.

В последние 15 лет я играл и работал во многих немецких клубах, где было очень много тренеров, я сменил 15 специалистов. Знаю, что в клубе не может быть одного тренера по физподготовке – их было минимум два, в «Баварии» вообще четыре!

На сегодняшний день один человек не может сам все решать. Может, когда я играл в ЦСКА, то тогда действительно был один тренер по физподготовке, ха-ха!

Газзаев делал подобное, но это было настолько давно, что сейчас все кардинально другое – все изменилось. В тренерском штабе должно быть много людей, а не только один главный тренер.

Эти люди, которые говорили Гинеру про меня, не были со мной рядом. Конечно, могу думать, что они не говорили хорошо – как только я приехал в ЦСКА, это мне было сразу видно», – сказал Олич.