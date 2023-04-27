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    Олич отреагировал на слова Гинера о своей работе

    Экс-тренер ЦСКА Ивица Олич ответил президенту клуба Евгению Гинеру.

    Гинер ранее заявил: «Он бы завел клуб в нехорошее русло».

    «Не знаю, что люди из клуба рассказали Евгению Гинеру про меня, ведь его я видел лишь один раз, спустя семь дней после назначения в ЦСКА – мы с ним пообщались всего лишь две минуты. Ни о какой тактике и футболе мы с ним никогда не разговаривали.

    В последние 15 лет я играл и работал во многих немецких клубах, где было очень много тренеров, я сменил 15 специалистов. Знаю, что в клубе не может быть одного тренера по физподготовке – их было минимум два, в «Баварии» вообще четыре!

    На сегодняшний день один человек не может сам все решать. Может, когда я играл в ЦСКА, то тогда действительно был один тренер по физподготовке, ха-ха!

    Газзаев делал подобное, но это было настолько давно, что сейчас все кардинально другое – все изменилось. В тренерском штабе должно быть много людей, а не только один главный тренер.

    Эти люди, которые говорили Гинеру про меня, не были со мной рядом. Конечно, могу думать, что они не говорили хорошо – как только я приехал в ЦСКА, это мне было сразу видно», – сказал Олич.

    • Хорват возглавлял ЦСКА с марта по июнь 2021 года.
    • Под его руководством команда заняла итоговое 6-е место в РПЛ.

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    Источник: Sport24

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    27.04.2023 23:18
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