Бабаев – о причинах непопадания ЦСКА в еврокубки: «Недофинансирование, просчеты с трансферами, судейские ошибки»

Не эффективный менеджмент, одна из главных причин
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о причинах провального выступления команды в сезоне-2020/21.
– Давайте вернемся к минувшему сезону. Как оцениваете его результаты?
– Нам, к сожалению, не удалось решить задачи, которые ставились на сезон. Провал во втором круге чемпионата привел к тому, что ЦСКА впервые с 2001 года не сыграет в еврокубках.
Результаты советом директоров и менеджментом клуба признаны неудовлетворительными.
– И все-таки: что привело к такому плачевному результату в этом году? Почему ситуация в команде дошла до такого состояния?
– На наш взгляд, надо рассматривать ситуацию в комплексе. В первую очередь это проблема серьезного недофинансирования команды в предыдущие годы.
Надо также признать, что мы совершили определенные просчеты в трансферной политике, были ошибки и в физической подготовке, что привело к повышенному травматизму игроков.
Нельзя не учесть и большое количество судейских ошибок, из-за которых мы потеряли немало очков. Возникло состояние «идеального шторма», и, как следствие, такой итоговый результат.
В какой-то момент нам показалось, что удастся пройти все это с минимальными потерями, тем более команда была на первом месте после первого круга. Но, видимо, что должно было произойти, произошло.
– Ходит много разговоров о том, что текущие проблемы клуба стали следствием прихода нового акционера и появления совета директоров. В этом есть доля истины?
– Честно говоря, такие разговоры могут вести только те, кто реально не понимает, как работает клуб. Решения по ходу прошедшего сезона формулировались и принимались менеджментом при поддержке совета. Так что все это не более чем пустые разговоры.
Возможно, нам следовало чаще более четко и понятно объяснять те или иные наши решения болельщикам. Что касается ВЭБ.РФ – их приход не дестабилизировал клуб, а наоборот. Мы теперь прочно стоим на ногах благодаря их поддержке.
- ЦСКА финишировал в РПЛ на 6-м месте.
- С начала сезона и до марта команду возглавлял Виктор Гончаренко.
- Белорусского тренера сменил Ивица Олич, которого уволили в минувший вторник.