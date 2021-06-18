Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бабаев – о причинах непопадания ЦСКА в еврокубки: «Недофинансирование, просчеты с трансферами, судейские ошибки»

Бабаев – о причинах непопадания ЦСКА в еврокубки: «Недофинансирование, просчеты с трансферами, судейские ошибки»

18 июня 2021, 06:33
13

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о причинах провального выступления команды в сезоне-2020/21.

– Давайте вернемся к минувшему сезону. Как оцениваете его результаты?

– Нам, к сожалению, не удалось решить задачи, которые ставились на сезон. Провал во втором круге чемпионата привел к тому, что ЦСКА впервые с 2001 года не сыграет в еврокубках.

Результаты советом директоров и менеджментом клуба признаны неудовлетворительными.

– И все-таки: что привело к такому плачевному результату в этом году? Почему ситуация в команде дошла до такого состояния?

– На наш взгляд, надо рассматривать ситуацию в комплексе. В первую очередь это проблема серьезного недофинансирования команды в предыдущие годы.

Надо также признать, что мы совершили определенные просчеты в трансферной политике, были ошибки и в физической подготовке, что привело к повышенному травматизму игроков.

Нельзя не учесть и большое количество судейских ошибок, из-за которых мы потеряли немало очков. Возникло состояние «идеального шторма», и, как следствие, такой итоговый результат.

В какой-то момент нам показалось, что удастся пройти все это с минимальными потерями, тем более команда была на первом месте после первого круга. Но, видимо, что должно было произойти, произошло.

– Ходит много разговоров о том, что текущие проблемы клуба стали следствием прихода нового акционера и появления совета директоров. В этом есть доля истины?

– Честно говоря, такие разговоры могут вести только те, кто реально не понимает, как работает клуб. Решения по ходу прошедшего сезона формулировались и принимались менеджментом при поддержке совета. Так что все это не более чем пустые разговоры.

Возможно, нам следовало чаще более четко и понятно объяснять те или иные наши решения болельщикам. Что касается ВЭБ.РФ – их приход не дестабилизировал клуб, а наоборот. Мы теперь прочно стоим на ногах благодаря их поддержке.

  • ЦСКА финишировал в РПЛ на 6-м месте.
  • С начала сезона и до марта команду возглавлял Виктор Гончаренко.
  • Белорусского тренера сменил Ивица Олич, которого уволили в минувший вторник.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бабаев Роман
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Brabus71
1623970405
Не эффективный менеджмент, одна из главных причин
Ответить
Sanches65
1623990933
Какие судебные ошибки, пёс смердящий.
Ответить
Oldtrafford83
1623992860
Странно, про кривые ноги он нечего не упомянул))
Ответить
111ax
1623997508
прочно стоят вне зоны еврокубков впервые за 20 лет, кудрявый лицемер
Ответить
vladimir-7
1623997542
Бабаев, зачем прикрываешь ВЭБ.РФ, лучше промолчал бы. Скажи нам всем, кто конкретно и зачем пригласил И.Олича на должность главного тренера и подробно расскажи о взаимодействии ПФКА ЦСКА и ВЭБ.РФ, кто и какие функции выполняет, для успешного выполнения, поставленных задач?
Ответить
ААМ
1623997605
Виноваты все,кроме тренеров и игроков
Ответить
Nerlinger
1623998415
Печенегов с Половцами забыл приплести
Ответить
Давид59
1623999891
А что такой перечень короткий? Заговор,хакеры, Украина, предатели. Ещё болбои медленно мячи подавали.
Ответить
paracetamol
1624008737
Судейские ошибки - вот главная причина! Пенальтей в ворота соперников давали меньше обычного!
Ответить
Dominator777
1624017092
Зачем в комментариях накинулись на Бабаева? Бабаев изложил то, что ему написал Макс Орешкин - настоящий и единоличный хозяин армейского клуба, да и еще и чудотворец (ради Бога не путать со святым Николаем Угодником).
Ответить
Главные новости
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
1
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
2
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
2
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
1
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
5
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
26
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
6
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
8
Все новости
Все новости
Галактионов рассказал о настроении в «Локо», который в зоне стыков
01:31
2
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
01:11
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
5
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
26
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
6
Бакаев – после поражения от «Динамо»: «Я много чего сказал бы, но не буду, мне еще играть»
Вчера, 23:25
Галактионов высказался после нового поражения «Локомотива»
Вчера, 23:21
1
В «Динамо» прокомментировали интерес к Мостовому
Вчера, 23:06
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
8
ФотоВратарь «Динамо» играл с «Локо» в шлеме Петра Чеха
Вчера, 22:43
ФотоАлип схватил Петросяна за лысину после матча с «Факелом»
Вчера, 22:29
5
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
7
«Как это пенальти?»: Шнякин – о скандале в Воронеже
Вчера, 22:07
18
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
Вчера, 22:02
24
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:01
2
РПЛ. «Ахмат» и «Крылья Советов» устроили голевую феерию (3:3)
Вчера, 21:59
2
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:54
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
Вчера, 21:35
4
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
Вчера, 21:25
Газизова похвалили за продажу игрока в ЦСКА
Вчера, 21:03
1
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
Вчера, 21:01
2
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
Вчера, 20:45
3
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 20:42
24
«Краснодар» побил рекорд «Зенита»
Вчера, 20:36
Дивееву грозит длительная дисквалификация
Вчера, 20:24
8
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
Вчера, 20:02
1
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
Вчера, 19:47
53
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+