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    Бабаев – о причинах непопадания ЦСКА в еврокубки: «Недофинансирование, просчеты с трансферами, судейские ошибки»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о причинах провального выступления команды в сезоне-2020/21.

    – Давайте вернемся к минувшему сезону. Как оцениваете его результаты?

    – Нам, к сожалению, не удалось решить задачи, которые ставились на сезон. Провал во втором круге чемпионата привел к тому, что ЦСКА впервые с 2001 года не сыграет в еврокубках.

    Результаты советом директоров и менеджментом клуба признаны неудовлетворительными.

    – И все-таки: что привело к такому плачевному результату в этом году? Почему ситуация в команде дошла до такого состояния?

    – На наш взгляд, надо рассматривать ситуацию в комплексе. В первую очередь это проблема серьезного недофинансирования команды в предыдущие годы.

    Надо также признать, что мы совершили определенные просчеты в трансферной политике, были ошибки и в физической подготовке, что привело к повышенному травматизму игроков.

    Нельзя не учесть и большое количество судейских ошибок, из-за которых мы потеряли немало очков. Возникло состояние «идеального шторма», и, как следствие, такой итоговый результат.

    В какой-то момент нам показалось, что удастся пройти все это с минимальными потерями, тем более команда была на первом месте после первого круга. Но, видимо, что должно было произойти, произошло.

    – Ходит много разговоров о том, что текущие проблемы клуба стали следствием прихода нового акционера и появления совета директоров. В этом есть доля истины?

    – Честно говоря, такие разговоры могут вести только те, кто реально не понимает, как работает клуб. Решения по ходу прошедшего сезона формулировались и принимались менеджментом при поддержке совета. Так что все это не более чем пустые разговоры.

    Возможно, нам следовало чаще более четко и понятно объяснять те или иные наши решения болельщикам. Что касается ВЭБ.РФ – их приход не дестабилизировал клуб, а наоборот. Мы теперь прочно стоим на ногах благодаря их поддержке.

    • ЦСКА финишировал в РПЛ на 6-м месте.
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +488

      Brabus71 1 час назад

      Не эффективный менеджмент, одна из главных причин

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