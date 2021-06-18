Бабаев – о причинах непопадания ЦСКА в еврокубки: «Недофинансирование, просчеты с трансферами, судейские ошибки»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о причинах провального выступления команды в сезоне-2020/21.

– Давайте вернемся к минувшему сезону. Как оцениваете его результаты?

– Нам, к сожалению, не удалось решить задачи, которые ставились на сезон. Провал во втором круге чемпионата привел к тому, что ЦСКА впервые с 2001 года не сыграет в еврокубках.

Результаты советом директоров и менеджментом клуба признаны неудовлетворительными.

– И все-таки: что привело к такому плачевному результату в этом году? Почему ситуация в команде дошла до такого состояния?

– На наш взгляд, надо рассматривать ситуацию в комплексе. В первую очередь это проблема серьезного недофинансирования команды в предыдущие годы.

Надо также признать, что мы совершили определенные просчеты в трансферной политике, были ошибки и в физической подготовке, что привело к повышенному травматизму игроков.

Нельзя не учесть и большое количество судейских ошибок, из-за которых мы потеряли немало очков. Возникло состояние «идеального шторма», и, как следствие, такой итоговый результат.

В какой-то момент нам показалось, что удастся пройти все это с минимальными потерями, тем более команда была на первом месте после первого круга. Но, видимо, что должно было произойти, произошло.

– Ходит много разговоров о том, что текущие проблемы клуба стали следствием прихода нового акционера и появления совета директоров. В этом есть доля истины?

– Честно говоря, такие разговоры могут вести только те, кто реально не понимает, как работает клуб. Решения по ходу прошедшего сезона формулировались и принимались менеджментом при поддержке совета. Так что все это не более чем пустые разговоры.

Возможно, нам следовало чаще более четко и понятно объяснять те или иные наши решения болельщикам. Что касается ВЭБ.РФ – их приход не дестабилизировал клуб, а наоборот. Мы теперь прочно стоим на ногах благодаря их поддержке.