Воспитанник «Барселоны» назвал игрока, которого считает русским Пике

Новичок «Пари НН» и воспитанник «Барселоны» Франк Баньяц высказался о защитнике «Кайрата» Викторе Васине.

— Каково было сотрудничать в обороне «Кайрата» с Виктором Васиным?

— Да отлично. Он уже старый, ну то есть опытный. Очень мудрый защитник и классный парень. Такой же пришел сейчас к нам в «Нижний», Глушаков: может многое передать молодым.

— Когда Васин играл за ЦСКА, болельщики, как правило, хватались за лицо.

— Почему?

— При всех качествах совершал результативные ошибки — они бросались в глаза и запоминались.

— Это худшее в амплуа защитника. Когда теряешь мяч, прикрыть тебя некому — только надеяться на спасение вратаря. Ошибется опорник — могу подстраховать я, левый или правый защитник сместится. Легко тыкать пальцам: «Вот это он налажал».

Поэтому защитником трудно начинать — тут не до удовольствия, о котором я упоминал. Надо быть просто надежным.

— Кого Васин тебе напоминал из защитников «Барсы»?

— Пике. Он русский Пике!

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