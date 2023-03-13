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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Воспитанник «Барселоны» назвал игрока, которого считает русским Пике

    Новичок «Пари НН» и воспитанник «Барселоны» Франк Баньяц высказался о защитнике «Кайрата» Викторе Васине.

    — Каково было сотрудничать в обороне «Кайрата» с Виктором Васиным?

    — Да отлично. Он уже старый, ну то есть опытный. Очень мудрый защитник и классный парень. Такой же пришел сейчас к нам в «Нижний», Глушаков: может многое передать молодым.

    — Когда Васин играл за ЦСКА, болельщики, как правило, хватались за лицо.

    — Почему?

    — При всех качествах совершал результативные ошибки — они бросались в глаза и запоминались.

    — Это худшее в амплуа защитника. Когда теряешь мяч, прикрыть тебя некому — только надеяться на спасение вратаря. Ошибется опорник — могу подстраховать я, левый или правый защитник сместится. Легко тыкать пальцам: «Вот это он налажал».

    Поэтому защитником трудно начинать — тут не до удовольствия, о котором я упоминал. Надо быть просто надежным.

    — Кого Васин тебе напоминал из защитников «Барсы»?

    — Пике. Он русский Пике!

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    Источник: Sport24

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    13.03.2023 01:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +912

      Таврида 13 марта, 09:05

      Ага, а связка Васин - Карпов это практически Пике - Пуйоль.

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