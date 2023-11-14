Бывший защитник сборной России продолжит карьеру в Казахстане

Бывший защитник ЦСКА и сборной России 35-летний Виктор Васин продлил контракт с «Кайратом». Новое соглашение рассчитано до конца 2024 года.
Васин выступает за «Кайрат» с 2022 года.
- В сезоне-2023 он провел за команду 25 матчей, в которых отметился 1 голом.
- Васин трижды становился чемпионом России в составе ЦСКА, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.
- На счету игрока 13 матчей за сборную России, он был одним из основных защитников национальной команды на Кубке конфедераций-2017.
Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?
Источник: Официальный сайт «Кайрата»