Бывший защитник сборной России продолжит карьеру в Казахстане

В сезоне-2023 он провел за команду 25 матчей, в которых отметился 1 голом.

В сезоне-2023 он провел за команду 25 матчей, в которых отметился 1 голом.

Васин трижды становился чемпионом России в составе ЦСКА, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Васин трижды становился чемпионом России в составе ЦСКА, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.