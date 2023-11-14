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    • Бывший защитник сборной России продолжит карьеру в Казахстане

    Бывший защитник сборной России продолжит карьеру в Казахстане

    Бывший защитник ЦСКА и сборной России 35-летний Виктор Васин продлил контракт с «Кайратом». Новое соглашение рассчитано до конца 2024 года.

    Васин выступает за «Кайрат» с 2022 года.

    • В сезоне-2023 он провел за команду 25 матчей, в которых отметился 1 голом.
    • Васин трижды становился чемпионом России в составе ЦСКА, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.
    • На счету игрока 13 матчей за сборную России, он был одним из основных защитников национальной команды на Кубке конфедераций-2017.

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: Официальный сайт «Кайрата»

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    14.11.2023 10:48
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