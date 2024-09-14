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    Экс-защитник сборной России закончил карьеру в 35 лет

    Виктор Васин объявил о завершении профессиональной карьеры.

    – Виктор, ты сказал, что теперь – болельщик. Ты завершил карьеру?

    – Я закончил карьеру.

    – Трехкратный чемпион России в составе ЦСКА завершил карьеру, так?

    – Да.

    • В октябре Васину исполнится 36 лет.
    • Его последним клубом стал «Кайрат».
    • Большую часть карьеры Васин провел в ЦСКА, с которым трижды выигрывал РПЛ.
    • В составе сборной России он забил 2 гола в 13 матчах.

    Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: «Матч ТВ»

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    14.09.2024 18:45
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