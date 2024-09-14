Экс-защитник сборной России закончил карьеру в 35 лет

Виктор Васин объявил о завершении профессиональной карьеры.

– Виктор, ты сказал, что теперь – болельщик. Ты завершил карьеру?

– Я закончил карьеру.

– Трехкратный чемпион России в составе ЦСКА завершил карьеру, так?

– Да.

В октябре Васину исполнится 36 лет.

Его последним клубом стал «Кайрат».

Большую часть карьеры Васин провел в ЦСКА, с которым трижды выигрывал РПЛ.

В составе сборной России он забил 2 гола в 13 матчах.

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