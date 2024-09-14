Экс-защитник сборной России закончил карьеру в 35 лет

Виктор Васин объявил о завершении профессиональной карьеры.
– Виктор, ты сказал, что теперь – болельщик. Ты завершил карьеру?
– Я закончил карьеру.
– Трехкратный чемпион России в составе ЦСКА завершил карьеру, так?
– Да.
- В октябре Васину исполнится 36 лет.
- Его последним клубом стал «Кайрат».
- Большую часть карьеры Васин провел в ЦСКА, с которым трижды выигрывал РПЛ.
- В составе сборной России он забил 2 гола в 13 матчах.
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